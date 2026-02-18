- Hoy:
Exfigura de Racing se luce con camiseta de Universitario y emociona a hinchas: "En casa"
Un destacado jugador con pasado en Racing Club se lució con la camiseta crema y despertó la emoción de los hinchas de Universitario con un firme mensaje.
Universitario de Deportes tiene como objetivo conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. Para ello, los merengues concretaron numerosos fichajes en el mercado para aumentar sus opciones al título. El próximo desafío será ante Sporting Cristal y, en medio de ello, una exfigura de Racing de Argentina emocionó a los hinchas al lucirse con la camiseta crema.
Uno de los flamantes refuerzos de Universitario para esta temporada es Héctor Fértoli, quien se encuentra cedido por Racing Club, poco a poco viene sumando minutos con el primer equipo y ya empieza a dejar destellos de su talento en el campo.
En ese contexto, el futbolista argentino reveló su gran alegría y emoción, mediante sus redes sociales, tras haber conseguido un valioso triunfo por 2-1 ante Cienciano en la tercera fecha, en lo que fue su primer partido oficial en el Monumental.
Héctor Fértoli expresó su alegría tras jugar su primer partido oficial en el Monumental de Universitario.
"+3 en casa", fue el mensaje que dejó el extremo mediante una publicación en su cuenta de Instagram, acompañado con varias fotografías suya con la camiseta crema durante el partido.
Cabe recordar que Fértoli recién va sumando experiencias con el plantel. Hasta el momento viene sumando 26 minutos con la camiseta de la 'U' y se perfila como una de las primeras alternativas que tiene Javier Rabanal en el banquillo. Sin embargo, aún no ha logrado consolidarse para poder ser titular.
Héctor Fértoli jugó con Racing Club de Argentina
El atacante de 31 años ha desarrollado la gran parte de su carrera en el fútbol argentino. En ese contexto, en la temporada 2020, se unió a las filas de Racing Club, donde ha jugado 33 partidos. Sin embargo, no ha logrado consolidarse y, pese a que tiene contrato vigente, ha sido cedido a diversos equipos.
De hecho, su llegada a la escuadra merengue se dio precisamente por una cesión; por lo que, a final de temporada, deberá retornar a las filas de la 'Academia' a menos que la directiva de Universitario llegue a un acuerdo por su continuidad.
