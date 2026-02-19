Universitario de Deportes enfrentará a Sporting Cristal en una nueva edición del clásico moderno por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Y previo al encuentro, un campeón con el cuadro merengue destacó el Estadio Alberto Gallardo afirmando que el recinto es su casa: Estamos hablando de Christofer Gonzáles.

Campeón con Universitario destacó el Estadio Alberto Gallardo previo al clásico ante Sporting Cristal

En la salida de los entrenamientos de Cristal, 'Canchita' Gonzáles fue consultado por América Televisión sobre el duelo que sostendrán el fin de semana ante Universitario por el Apertura de la Liga 1.

En la respuesta, Christofer Gonzáles afirmó que el encuentro ante su exequipo es un partido sumamente importante en la lucha por el título nacional y, sobre todo, vital porque se jugará en el Estadio Alberto Gallardo, al cual catalogó como su casa.

"Sí, claro que sí, es muy importante y vital para nosotros en nuestro equipo", afirmó el futbolista que fue campeón con Universitario de Deportes y ahora forma parte de Sporting Cristal.

Christofer Gonzáles destacó el Estadio Alberto Gallardo de Sporting Cristal previo al duelo ante Universitario, su ex equipo.

Christofer Gonzáles fue campeón con Universitario

Christofer 'Canchita' Gonzáles es un futbolista que comenzó su carrera en las divisiones menores de Universitario; sin embargo, durante su trayectoria, tomó decisiones, siendo una de ellas irse al clásico rival, Sporting Cristal. No obstante, durante su paso por la escuadra crema, el volante salió campeón en 2013.

Christofer Gonzáles salió campeón en Universitario y ahora es futbolista de Sporting Cristal.

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1

Los 'cerveceros' y los 'cremas' son el principal duelo de la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1, por lo que el encuentro tendrá todos los condimentos para ser un gran partido de fútbol.

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentarán el sábado 21 de febrero a las 04:00 p. m. (hora Perú) en el Estadio Alberto Gallardo.

Ambas escuadras tienen la obligación de conseguir los tres puntos para seguir peleando en el Apertura; sin embargo, una derrota podría complicar sus aspiraciones de salir campeones en el primer torneo del 2026.