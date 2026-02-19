¡Lo último! Figura de Universitario puede perderse el partido ante Sporting Cristal

Malas noticias a días del importante partido que se jugará en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal recibirá a Universitario y el equipo crema tendría que lidiar con una baja de último minuto. No se trata de un tema de lesión, es un problema que está afectando directamente a uno de los refuerzos del equipo de Rabanal.

¿Qué jugador se perdería partido ante Cristal?

Según el periodista Gustavo Peralta, el futbolista Sekou Gassama hizo solamente trabajos de gimnasio y sus probabilidades de ser convocado ante Sporting Cristal son pocas. HOY la información es que el senegalés está prácticamente descartado. La lista saldrá el día de mañana y es ahí donde se terminará confirmando. Aún hay probabilidades.

Parece que es algo que se venía venir. Universitario apostó por un delantero que pidió llegar casi a fines de febrero, no hizo pretemporada y no ha sumado minutos desde mediados del 2025. Si bien hizo su debut ante Cienciano en la Liga 1, el mismo Gassama confesó que se sentía algo cansado y eso es consecuencia de todos los puntos que se acaban de comentar.

En la interna crema no quieren apurarse porque saben que tienen a Alex Valera como delantero titular. El peruano viene de anotar en todos los partidos de la Liga 1, es el goleador del equipo y buscará continuar con su racha en la fecha 4 ante Sporting Cristal. Como segunda opción también está Lisandro Alzugaray, el argentino sabe como afrontar este tipo de partidos.

Regresos en Universitario

Jugadores como Anderson Santamaría, Edison Flores y el 'Tunche' Rivera lograron superar sus lesiones y estarán en lista para el partido ante Sporting Cristal. Lo más esperado por muchas hinchas es el regreso de Santamaría, quien se pensó que se alargaría su tiempo fuera de las canchas. La buena noticia es que su recuperación fue positiva y podrá ser tomado en cuenta.