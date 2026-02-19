Universitario ganó 2-1 y clasificó a la gran final de importante torneo internacional

Universitario de Deportes está haciendo historia en la Liga 1 al salir campeón tres veces consecutivas en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, no solo el equipo principal ha logrado éxitos, ya que la categoría 2016 del cuadro merengue ha clasificado a la final de la Newell's Cup tras vencer 2-1 a un importante rival.

La categoría 2016 de Universitario venció 2-1 al Club Atlético Toro en la semifinal de la Illinois Newell's Cup 2026 y ahora disputará la gran final del torneo de menores.

Para llegar a esta instancia de jugar por el título, el equipo crema quedó en el primer puesto del Grupo A tras lograr su tercera victoria consecutiva.

El rival de Universitario de Deportes en la categoría 2016 será Newell's Old Boys, quienes también vencieron por 3-0 a Las Garzas y de esa forma clasificaron a la final del certamen internacional.

Como el antecedente más próximo entre ambas escuadras, Universitario y Newell's ya se enfrentaron en la primera fecha de la Illinois Newell's Cup 2026, donde consiguieron un empate 2-2 y ahora se verán las caras en la gran final este viernes 20 de febrero.

¿Qué es la Illinois Newell's Cup?

La Illinois Newell's Cup es un importante campeonato de menores organizado en la ciudad de Rosario por Newell's Old Boys, donde reúne a grandes equipos internacionales de países como Perú, Estados Unidos, Uruguay y Argentina.

Este torneo de menores fue declarado de interés nacional, provincial y municipal en forma de reconocimiento a su contribución al deporte infantil y juvenil.