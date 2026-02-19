El once que trabaja Paulo Autuori para el clásico ante Universitario por la Liga 1

Sporting Cristal viene de conseguir un empate ante ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores. Los celestes no quedaron nada contentos, pues sentían que tenían todo para llevarse el triunfo. La vuelta se jugará la próxima semana en el Miguel Grau del Callao, su obligación es ganar y para esto tendrán que tener el equipo completo. Ante Universitario se vienen varios cambios.

"Me comentan que Autuori colocará un equipo mixto, pensando en la Copa. Los centrales quedan, Cristiano también, pero existe la posibilidad de que arranca Sosa como lateral derecho. Lo de Lutiger fue un calambre. Igual lo evaluarán hoy", comentó en el periodista Denilson Barrenechea en el programa Mano a Mano. Parece que ahora mismo la prioridad es la Copa Libertadores.

Sporting Cristal se está arriesgando más de la cuenta, pero el DT brasileño confía en que puedan llevarse las dos victorias. Ellos no quieren pasar por lo que pasó Alianza Lima hace una semana, quieren clasificar a la fase 3 de la fase previa. Si Universitario no aprovecha esta oportunidad, terminará lamentándose si es que no gana el Apertura.

Para este partido los celestes contarán con Luis Iberico desde el inicio, ya que fue expulsado en Paraguay y no podrá jugar la vuelta ante 2 de Mayo. También estarán Martín Távara, Felipe Vizeu, Yoshimar Yotún, entre otros. Uno de los jugadores más pedidos por la hinchada es Ian Wisdom, lo más probable es que vuelva a sumar minutos ante Universitario.

¿Cuándo se jugará el Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El partido de vuelta se disputará el siguiente martes 24 de febrero. El duelo entre Cristal vs 2 de Mayo se jugará a las 7:30 PM (hora peruana) en el estadio Miguel Grau del Callao.