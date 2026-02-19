Ex Alianza deja contundente mensaje a Felipe Vizeu: "Cristal siempre ha tenido un '9' de calidad"

Uno de los jugadores que ha recibido una ola de críticas en Sporting Cristal es Felipe Vizeu. El delantero brasileño no viene convenciendo a muchos y ahora un exfutbolista de Alianza Lima sorprendió al dar firmes comentarios sobre el atacante celeste tras su reciente actuación en Copa Libertadores ante 2 de Mayo.

Ex Alianza Lima se refiere a Felipe Vizeu de Sporting Cristal

Se trata de Flavio Maestri, excampeón con Alianza Lima, pero que también tuvo un paso en Sporting Cristal. Con ambos elencos sabe lo que es ser campeón nacional, por lo que ahora alza su voz para explicar lo que puede estar ocurriendo al delantero brasileño a estas alturas de la temporada.

En primera instancia, Flavio Maestri indica que hay delanteros con diferentes características, y uno de los roles que viene teniendo Vizeu no está del todo bien. El popular 'Tanque' no tiene cualidades en la tener la pelota a los pies para asociarse con compañeros, por lo que ahora espera que recobre confianza con los goles que viene convirtiendo en la Liga 1.

"Hay diferentes clases de '9'. Lo que paso es que Vizeu, su fuerte no es con la pelota en los pies. Cuando tiene la pelota en los pies, no se asocia bien. Pierde mucho pase. El '9' tiene que aguantar, rebotar… Hay '9' que no pueden hacer eso, otros viven en el área. Ya volvió a hacer goles y le va a dar confianza y quizás esa confianza le va a permitir que mejore ese aspecto. Ahora, no es bueno comparar, porque nos vamos a enojar con uno u otro. Yo comprendo a la hinchada de Cristal, es muy exigente al juego. Cristal siempre ha jugado bien, siempre ha tenido '9' de calidad.", manifestó Flavio Maestri.

(VIDEO: Más que Fútbol)

Fuera de ello, es claro que el comando técnico de Sporting Cristal, liderado por Paulo Autuori, lo respalda plenamente hasta que encuentre su mejor versión con camiseta celeste. Ahora se viene un duro encuentro ante Universitario de Deportes, en el que el '9' debe lucir su mejor versión en el Estadio Alberto Gallardo.

Valor de mercado de Felipe Vizeu

Según el portal "Transfermarkt", Felipe Vizeu tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 28 años de edad. El atacante brasileño tuvo su mejor momento en el 2018, cuando llegó a registrar una cifra de 1.50 millones de euros cuando defendía las camisetas de de Udinese y Gremio de Porto Alegre.