¡Atención! Sporting Cristal pierde a figura de más de un millón para clásico ante Universitario

Uno de los partidos más emocionantes de este fin de semana será el que protagonicen Sporting Cristal vs Universitario en un nuevo episodio del clásico moderno por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Los rimenses buscarán imponer condiciones en el Alberto Gallardo, aunque en la previa se conoció que no podrán contar con una de las figuras principales de su plantel.

Sporting Cristal pierde a figura de más de un millón para clásico ante Universitario

Sporting Cristal sabe que no puede relajarse para este partido, sobre todo considerando su irregular arranque en la Liga 1. No obstante, se confirmó que no podrán contar con un talentoso jugador para enfrentar a los cremas. Se trata de Luis Abram, quien representará una de las bajas más importantes del equipo.

En las últimas horas se conoció por medio del periodista Renzo Castillo que el defensa nacional aún no logra recuperarse de la lesión que le ha impedido jugar en este inicio de año, por lo que tampoco tendrá minutos ante Universitario.

Luis Abram no jugará ante Universitario por lesión. Foto: Sporting Cristal.

De esta forma, Paulo Autuori deberá pensar en buscar el remplazo de Abram para este clásico, una sensible baja considerando que días después también deberán enfrentar a 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores y tienen algunos jugadores con molestias como Rafael Lutiger.

¿Qué lesión sufrió Luis Abram?

El último partido que disputó Luis Abram con la camiseta de Sporting Cristal fue en la vuelta de los playoffs 2025 ante Alianza Lima, donde sufrió un desgarro muscular que le ha impedido formar parte de los entrenamientos con el resto del equipo y disputar los primeros minutos de la Liga 1 2026.

Valor de mercado de Luis Abram

Luis Abram es uno de los jugadores más valiosos de todo el plantel de Sporting Cristal y de la Liga 1. De acuerdo con la data de Transfermarkt, el central de 29 años posee una cotización de 1,4 millones de euros; sin embargo, su máximo histórico fue en 2019 cuando llegó a valer 8,5 millones.