Javier Rabanal revela firme verdad del por qué no debuta Miguel Silveira en la 'U': "No estaba"

Universitario de Deportes es uno de los clubes que viene teniendo un gran desempeño en la Liga 1 2026. El cuadro crema se mantiene invicto en las primeras tres jornadas, pero uno de los aspectos que se ha preguntado el hincha es sobre la ausencia del flamante fichaje brasileño, Miguel Silveira.

¿Por qué Miguel Silveira no juega en Universitario?

Una de las novedades en el mercado de pases de la Liga 1 2026 fue la llegada de Miguel Silveira a Universitario de Deportes. Sin embargo, conforme han pasado las semanas, el mediocampista no ha tenido minutos con el primer equipo y ahora Javier Rabanal dio la cara para revelar insólita verdad.

Todo apunta a que el estratega tiene por delante a Jairo Concha, quien tiene un nivel muy alto en este arranque de temporada y que fuerza que Miguel Silveira aún se mantenga en el banco de suplentes. Asimismo, las circunstancias de los partidos hizo que Rabanal opte por otras alternativas y no por el brasileño.

"Miguel (Silveira) está bien, para la primera fecha no estaba. La segunda era en altura, para debutar hubiera sido complicado. Y ahora lo que le ha coincidido es que Jairo Concha está en un momento espectacular, es una zona donde los visualizamos a jugar. Ahí Martín Pérez Guedes ha empezado muy bien, Jairo está espectacular y el cambio depende de lo que necesites. El otro día quizá era más para un jugador con mucha más experiencia como Horacio (Calcaterra) que para él, pero él está perfectamente bien. Ya está al caer su debut, una vez que debute lo que muestre en el campo marcará si le puede hacer competencia a los de 3/4 de cancha. También está Yuriel Celi que también pelea por entrar", declaró el estratega de Universitario.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Este cotejo fue programado para el sábado 21 de febrero a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.