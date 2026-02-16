0
Alianza Lima sumará a exfigura de Melgar para buscar el título del Apertura: "Ya cuenta..."

Alianza Lima apunta a la Liga 1 2026 y acaba de sumar a exfigura de Melgar con miras a los próximos partidos del Torneo Apertura. ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima suma a exjugador de Melgar para ganar el Apertura
Alianza Lima suma a exjugador de Melgar para ganar el Apertura | Foto: Club Alianza Lima
Más allá de la crisis de resultados, Alianza Lima mantiene intactas las chances de ganar el título del Torneo Apertura, aunque el margen de error se reduce y por ello es necesario que los victorianos enderecen el camino. Su primera próxima prueba de fuego será enfrentar a Sport Boys en Matute.

Alianza Lima hizo sorpresivo anuncio en medio de la crisis de resultados

PUEDES VER: Alianza Lima hizo sorpresivo anuncio en medio de las críticas por malos resultados: "Oficial"

Sin embargo, Pablo Guede podrá contar con un elemento que se ha recuperado de una lesión grave y se espera que en las próximas presentaciones se convierta en una opción para el esquema del estratega argentino.

Nos referimos a Jean Pierre Archimbaud, quien sufrió una lesión del ligamento colateral de la rodilla izquierda a fines del 2025, por la que incluso debió ser sometido a una intervención quirúrguica. Ahora ya tiene el alta médica y entrenará a la par del plantel.

"Jean Pierre Archimbaud ya cuenta con el alta médica y hoy entrenará a la par del plantel de Alianza Lima", informó el periodista Gerson Cuba, a través de su cuenta de X.

Jean Pierre Archimbaud

Jean Pierre Archimbaud con camiseta de Alianza Lima.

Cabe señalar que los victorianos tienen otros volantes lesionados, que son Esteban Pavez y Jesús Castillo, este último venía siendo titular en los partidos de pretemporada, donde dejó buenas actuaciones.

Números de Jean Pierre Archimbaud en Alianza Lima

Jean Pierre Archimbaud en Alianza Lima sumó 18 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. No marcó goles ni tampoco sumó asistencias. Recordemos que el 'Chocherita' se formó en el club, pero estuvo jugando en varios equipos en el interior del país.

Jean Pierre Archimbaud: clubes donde ha jugado

  • UTC
  • Deportivo Coopsol
  • Ayacucho FC
  • Juan Aurich
  • Real Garcilaso
  • Deportivo Municipal
  • FBC Melgar
  • Alianza Lima

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

