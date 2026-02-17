Miguel Trauco y los 3 clubes que rechazaron su fichaje tras desvincularse de Alianza Lima

Aunque el proceso duró algunas semanas, Alianza Lima se desvinculó de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, luego de que estos futbolistas fueran acusados de presunta violación a una joven de 22 años en plena pretemporada del club, y mientras la denuncia sigue su curso de investigación en Uruguay, los mencionados buscan seguir con sus carreras deportivas.

Sergio Peña fue el primero y único de los mencionados en resolver su próximo destino, pues fue anunciado por el Sakaryaspor de la TFF Segunda División de Turquía. En la otra cara de la moneda, se desconoce si el defensor de 36 años maneja opciones para seguir jugando.

Sin embargo, el caso Miguel Trauco sí se hizo publico, pues el experimentado lateral está buscando un equipo para continuar su carrera deportiva y fue ofrecido a tres clubes nacionales.

Gustavo Peralta contó en Hablemos de MAX que Atlético Grau y Alianza Atlético rechazaron la opción de contratar a Miguel Trauco.

"Ofrecieron a Trauco a dos equipos del norte: Grau y Sullana. Ambos equipos dijeron que no", expresó Gustavo Peral en el programa que se emite por L1 MAX.

Luego, el comunicador indicó lo siguiente: "Sigue buscando equipo Miguel Trauco, bueno es difícil". En los próximos días pueden ver novedades sobre el futuro del ex Flamengo.

En Modo Fútbol informaron que Miguel Trauco fue ofrecido a Sport Boys, pero los rosados no respondieron al interés, por lo que fue descartada su llegada al 'Primer Puerto'.