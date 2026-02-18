¡No solo Guede! Filtran que dos elementos de Alianza Lima pueden salir por malos resultados

Alianza Lima vive en un ambiente de incertidumbre por los malos resultados que viene obteniendo en las últimas semanas y el bajo desempeño mostrado por el equipo de Pablo Guede, quien ya recibió un ultimátum para su continuidad. Sin embargo, recientemente revelaron que otros dos elementos del club están en la cuerda floja.

Filtran que dos elementos de Alianza Lima que pueden salir por malos resultados

La directiva de Alianza Lima viene evaluando constantemente el rendimiento del equipo en los últimos partidos y no ha quedado conforme con algunas decisiones. En ese contexto, durante el programa 'Mano a Mano', el periodista Gabriel Pacheco reveló que el club también analiza la continuidad de Franco Navarro y su hijo en sus respectivos cargos.

Según el comunicador, ambos han quedado en la cuerda floja por los resultados obtenidos desde su llegada, por lo que la dirigencia victoriana habría determinado que, si no hay una mejora inmediata, corren serio riesgo de dejar la institución junto al técnico Pablo Guede.

Video: Denganche

"Los puestos de Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo y Pablo Guede están en la cuerda floja. Va a depender mucho de lo que pase el día viernes, si es que antes no hay noticias. Si no le va bien a Alianza contra Boys, es muy probable que los tres dejen el club", fue la información que reveló el comunicador.

Cabe indicar que el hombre de prensa indicó que ya se dieron algunas salidas dentro de la institución, por lo que la continuidad de Franco Navarro y Franco Navarro Jr. no es segura, sobre todo considerando que son señalados por los hinchas por sus decisiones con el equipo.

De esta forma, los jugadores de Alianza Lima deberán salir a por todo cuando enfrenten a Sport Boys con el fin de que puedan remedir la situación y evitar agravar la crisis deportiva.

Franco Navarro Jr. y su postura ante una posible salida de Alianza Lima

Luego de la dura eliminación de la Copa Libertadores, Franco Navarro Mandayo habló con la prensa e indicó que él y su padre no están preocupados por su continuidad en el club, ya que lo primordial es lo que suceda con el equipo.

"Lo menos importante es la continuidad o no de nosotros. Lo importante es que los jugadores estén bien y enfocarnos en el próximo partido", precisó el directivo durante una ceremonia por los 125 años del club.