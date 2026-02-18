0

El seleccionado internacional que se esfuerza para volver a jugar con Alianza Lima: "Dios quiera"

Alianza Lima debe mejorar mucho para salir campeón de la Liga 1, por lo que un seleccionado internacional confesó que quiere jugar nuevamente en Matute.

Hace poco se confirmó que Guillermo Viscarra padece de un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, por lo que se ausentará en Alianza Lima por lo menos hasta mediados de marzo. En ese sentido, el portero de la selección boliviana se pronunció por primera vez desde la eliminación de los blanquiazules en la Copa Libertadores y tomó una decisión.

Como sabemos, el guardameta extranjero es pieza clave en el plantel de La Victoria y se sintió mucho su ausencia durante el partido de vuelta ante 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Ahora, el periodista Gerson Cuba le consultó directamente sobre cómo se siente y si planea volver pronto a las canchas para defender a los íntimos en la lucha por salir campeones de la Liga 1 2026.

"Doble turno y cámara hiperbárica (tratamiento). Agradecerle al cuerpo médico que está siempre pendiente y esperemos que los tiempos se puedan acortar. Uno siempre quiere estar para ayudar al equipo", indicó Guillermo Viscarra, reflejando que está totalmente decidido a seguir con su tratamiento para regresar a jugar con Alianza Lima en el menor tiempo posible.

Asimismo, el portero internacional con Bolivia se refirió al duelo que tendrán sus compañeros ante Sport Boys este viernes 20 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. "Sin duda el viernes va a ser un gran partido y Dios quiera podamos volver a la victoria. Bien, excelente, y motivados", indicó el golero, quien se encuentra a la espera de un triunfo luego del empate con Alianza Atlético de Sullana en Trujillo.

Guillermo Viscarra puede jugar el Mundial 2026

El portero de Alianza Lima puede llegar a disputar la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, pero primero debe jugar el repechaje continental con la selección boliviana. Guillermo Viscarra y sus compañeros enfrentarán a Surinam en la semifinal de la repesca este 26 de marzo desde las 18.00 horas de Perú. El vencedor chocará con Irak el 31 del mismo mes.

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

