Alianza Lima inicia su camino en el Sudamericano de Clubes de Vóley, este miércoles 18 de febrero, ante Banco República de Uruguay en el Coliseo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. Este emocionante partido está pactado para iniciar a las 5:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido EN VIVO por Latina (canal 2).

Con la moral al tope, Alianza Lima quiere repetir su última participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley, donde alcanzó la final. Permitiéndole disputar el Mundial de Clubes.

Tras el triunfo ante Géminis, por la Liga Peruana de Vóley, el entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando, se mostró contento por el rendimiento que vienen mostrando sus dirigidas.

"Hoy contamos con 15 jugadoras listas. En los últimos partidos hubo mucha rotación y todas las que entraron lo hicieron a gran nivel. Tenemos muchas variantes y eso puede ser una ventaja en un torneo con encuentros muy seguidos. El equipo está muy bien preparado para dar lo mejor", indicó Morando.

Alianza Lima atraviesa un gran momento.

Sobre la ausencia de Clarivett Yllescas en el duelo ante Géminis, el estratega de Alianza Lima contó que decidieron cuidarla porque está presentando un malestar en la rodilla.

"Decidimos cuidarla por una molestia en la rodilla, pero entró Maricarmen (Guerrero) y miren cómo jugó", contó el entrenador blanquiazul.

Finalmente, Morando puntualizó que la prioridad para Alianza Lima es la Liga Peruana de Vóley, pero van a dar su mayor esfuerzo para cumplir con las expectativas en el Sudamericano.

"Nuestro objetivo es la Liga, pero dejaremos todo en este Sudamericano para llegar lo más lejos posible. Después tendremos un partido muy duro ante la 'U', que quizá defina posiciones para la etapa final", expresó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Banco República por el Sudamericano de Clubes de Vóley?

El partido entre Alianza Lima contra Banco República por el Sudamericano de Clubes de Vóley se realizará este miércoles 18 de febrero.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Banco República por Sudamericano de Clubes de Vóley?

Los horarios del partido entre Alianza Lima vs BCO República son:

México: 4:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 6:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Banco República por Sudamericano de Vóley?

El canal del partido entre Alianza Lima vs. Banco República estará a cargo de Latina, canal 2, para el territorio peruano. A nivel internacional, el duelo estará disponible por la página oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

Últimos resultados de Alianza Lima vóley

Alianza Lima 3-1 Géminis

Regatas 1-3 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Latino Amisa

San Martín 2-3 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Circolo

Banco República: Convocadas

Armadoras: Belén Gallicchio, Josefina Vargas

Centrales: Florencia Abelenda, Florencia Mastroianni, Romina Castillo

Opuestas: Karina Cardozo, Lara Chaibún

Puntas: Andrea Cammarano, Agustina Barreiro, Macarena López

Líbero: Agustina de Pró, Lucía Rodríguez

Alianza Lima vs. Banco República: entradas

General: S/ 20.00

Preferente sur y norte: S/35.00

Oriente: S/45.00

Occidente: S/55.00

Las entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley, incluido el partido de Alianza Lima, están disponibles por Joinnus.