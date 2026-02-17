Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Banco República por el Sudamericano de Vóley

Alianza Lima Vóley se estrena en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 enfrentando a Banco República de Uruguay. Repasa dónde podras ver este y todos los encuentros de la blanquiazul en este campeonato que se jugará en la capital peruana.

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Banco República

El partido entre Alianza Lima vs Banco República, por el Sudamericano de Vóley, será transmitido por Latina, a través de su canal de televisión y también por su aplicación de streaming.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Banco República?

Alianza Lima y Banco República juegan este miércoles 18 de febrero, a partir de las 17:00 hora peruana. El cotejo se jugará en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, recinto ubicado en Villa El Salvador.

Alianza Lima participará en el Sudamericano de Vóley

Alianza Lima integra el Grupo A del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, junto a Banco República de Uruguay y la Universidad San Martín, este último su rival directo por el primer lugar de la serie.

Recordemos que el primero de los tres grupos clasifican a la semifinales, además el mejor segundo también accederá a la siguiente ronda del certamen, que se jugará entre el 18 y 22 de febrero.

Alianza Lima se alista para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley.

Cabe señalar que este torneo también otorgará dos plazas al Mundial de Clubes, certamen del que ya participó Alianza Lima en diciembre del año pasado y quedó en el sexto lugar.

Fixture de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley 2026