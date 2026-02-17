0
Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Banco República por el Sudamericano de Vóley

Alianza Lima se estrena en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 enfrentando a Banco República, desde el Coliseo Lucha Fuentes. ¿Dónde podrás ver este encuentro?

    Wilfredo Inostroza
    Alianza Lima se estrena en el Sudamericano de Vóley 2026
    Alianza Lima se estrena en el Sudamericano de Vóley 2026 | Foto: Alianza Lima Vóley
    Alianza Lima Vóley se estrena en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 enfrentando a Banco República de Uruguay. Repasa dónde podras ver este y todos los encuentros de la blanquiazul en este campeonato que se jugará en la capital peruana.

    Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Banco República

    El partido entre Alianza Lima vs Banco República, por el Sudamericano de Vóley, será transmitido por Latina, a través de su canal de televisión y también por su aplicación de streaming.

    ¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Banco República?

    Alianza Lima y Banco República juegan este miércoles 18 de febrero, a partir de las 17:00 hora peruana. El cotejo se jugará en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, recinto ubicado en Villa El Salvador.

    Alianza Lima participará en el Sudamericano de Vóley

    Alianza Lima integra el Grupo A del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, junto a Banco República de Uruguay y la Universidad San Martín, este último su rival directo por el primer lugar de la serie.

    Recordemos que el primero de los tres grupos clasifican a la semifinales, además el mejor segundo también accederá a la siguiente ronda del certamen, que se jugará entre el 18 y 22 de febrero.

    Alianza Lima

    Alianza Lima se alista para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley.

    Cabe señalar que este torneo también otorgará dos plazas al Mundial de Clubes, certamen del que ya participó Alianza Lima en diciembre del año pasado y quedó en el sexto lugar.

    Fixture de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley 2026

    • Alianza Lima vs Banco República | Miércoles 18 de febrero (17:00 horas)
    • Alianza Lima vs Universidad San Martín | Jueves 19 de febrero (17:00 horas)

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

