Confirmado: Alianza Lima sigue en torneo internacional y jugará la próxima semana

¡Oficial! Los hinchas de Alianza Lima seguirán viendo al club de sus amores compitiendo a nivel sudamericano gracias auna enorme noticia.

Francisco Esteves
Alianza Lima seguirá en torneo internacional.
Alianza Lima seguirá en torneo internacional. | Foto: Alianza Lima - X.
Perder con 2 de Mayo en la Copa Libertadores significó un duro golpe para los hinchas de Alianza Lima, ya que se quedaron sin competición Conmebol por el resto de la temporada. Sin embargo, lo que no sabe la afición es que la institución blanquiazul sigue en carrera a nivel continental y la próxima temporada debutará oficialmente.

Leao Butrón se pronunció tras penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo

PUEDES VER: Leao Butrón no se midió y dio firme calificativo a Eryc Castillo tras fallar penal: "Es un..."

Resulta que el 18 de febrero iniciará el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026, donde las íntimas buscarán por lo menos emular lo hecho la temporada pasada. Recordemos que en el último año el elenco de Matute terminó subcampeón del evento y de esta manera consiguió la clasificación histórica al Mundial de Clubes.

Alianza Lima forma parte del Grupo A junto a la Universidad de San Martín y el Club Branco República de Uruguay. Vale precisar que solo se juega un partido con cada rival y únicamente el primero de cada zona obtiene la clasificación a las semifinales de la competición internacional más importante del continente en cuanto a la mencionada disciplina.

Alianza Lima

Alianza Lima va con todo al Sudamericano.

¿Qué clubes participan del Sudamericano de Vóley Femenino 2026?

Estos son los clubes que participarán: Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Sesi Vôlei Bauru (Brasil), Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil), CD Boston College (Chile), Voleibol, Club Banco República (Uruguay), Club Olympic Cochabamba (Bolivia) y Club UVIV Guayaquil (Ecuador). En un inicio, Perú tenía solo dos cupos para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, pero como Argentina no envió a ningún representante se le permitió tener un club más.

Fixture de Alianza Lima

De momento estos son los partidos que jugará Alianza Lima, si clasifica a semifinales el fixture se extiende:

  • Alianza Lima vs. Club Branco República | 18 de febrero a las 17.00 horas
  • Alianza Lima vs. San Martín | 19 de febrero desde las 17.00 horas

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

