Miguel Trauco, ex Alianza Lima, remece el mercado y es ofrecido a dos clubes de Liga 1: "Finalmente"

Uno de los jugadores que fue separado definitivamente de Alianza Lima es Miguel Trauco. El lateral izquierdo fue uno de los indisciplinados en la pretemporada que se llevó a cabo en Uruguay, por lo que ahora está como agente libre en este mercado de pases. Sin embargo, se reveló que el mundialista con la Bicolor ha sido ofrecido a dos míticos clubes de la Liga 1 2026.

Miguel Trauco fue ofrecido a clubes de la Liga 1 2026

Recientemente, durante el programa "Modo Fútbol", el periodista Gustavo Peralta hizo un alto para revelar que el entorno de Miguel Trauco puso el nombre del futbolista en dos clubes del norte del país: Atlético Grau y Alianza Atlético de Sullana. La idea era que el lateral se mantenga en Primera División, por lo que soñaban con despertar el interés por ficharlo.

Sin embargo, ambos clubes profesionales declinaron a fichar al ex Alianza Lima: uno por aspectos económicos y otro por la coyuntura que vivió el jugador en vista a la indisciplina, así como ser uno de los involucrados en la denuncia de una joven argentina por presunto abuso sexual.

"Hablando de lateral izquierdo, ofrecieron a Miguel Trauco a los equipos del norte: Sullana y Grau. En Grau tiene amigos, conocidos como Ruidíaz, pero me dijeron que finalmente no, por temas económicos alguno y otro dijo no por la coyuntura", manifestó el periodista Gustavo Peralta.

Miguel Trauco fue ofrecido a los clubes del norte como Atlético Grau y Alianza Atlético. Foto: Liga 1.

Miguel Trauco espera respuesta de club de Brasil

Si bien ya conoció la negativa de los elencos de Atlético Grau y Alianza Atlético para ser refuerzo en esta Liga 1 2026, uno de los clubes que aún mantiene vivas las esperanzas del jugador es uno de la Segunda División de Brasil. De momento, no hay respuesta por parte de la institución, por lo que el jugador sigue en búsqueda de un elenco que lo acoja a estas alturas de la temporada. "De la Segunda de Brasil están esperando respuesta", informó el mencionado comunicador.