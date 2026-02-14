'Condor' Mendoza dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero por no patear penal: "Un..."

Paolo Guerrero ha sido objeto de críticas luego de que Alianza Lima quedara eliminado de la Copa Libertadores ante un modesto 2 de Mayo. Uno de los principales motivos es porque decidió no patear el penal decisivo que podía haberle dado la posibilidad de seguir en el certamen internacional. Tras ello, quien no tuvo reparo en sus comentarios fue Andrés 'Cóndor' Mendoza, calificando duramente al delantero blanquiazul.

Andrés 'Condor' Mendoza dio brutal calificativo a Paolo Guerrero por no patear penal ante 2 de Mayo

Andrés Mendoza utilizó su programa llamado "Datazo" para opinar sobre la derrota de Alianza ante 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva por la Fase 1 de la Libertadores y en medio de ello también opinó sobre el penal no pateado por Guerrero.

Para el exdelantero de la selección peruana, el goleador del cuadro blanquiazul simplemente no se atrevió y no tuvo la valentía necesaria para demostrar que es un futbolista con jerarquía para estar en este tipo de situaciones, donde todos los hinchas te observan.

"Paolín, acá dicen que arrugaste. Tú sabes que yo pienso que debías patear el penal. No hay otra. Un cobarde fuiste, ya está. Toda la gente dice que arrugaste. Solo di la verdad, nada más, para que la gente sepa", comenzó diciendo.

Asimismo, 'Condor' Mendoza afirmó que si Paolo Guerrero pateaba y fallaba no era nada del otro mundo, más bien era algo normal que ocurre en el fútbol profesional. Sin embargo, no hacerlo sí estuvo mal.

"En otro lado dicen que si pateaba tal, y hermano acá no es que si pateaba este o el otro, aquí él era, nada más. Si fallaba, no pasaba nada", concluyó su idea.

Por otro lado, si bien muchos dicen que Hernán Barcos sí pateaba el penal y lo anotaba, para Mendoza esto no es así, ya que según él, el único que estaba ahí para hacerlo era Guerrero y nadie más.

Paolo Guerrero explicó por qué no pateó penal ante 2 de Mayo

Al término del partido ante 2 de Mayo, Paolo Guerrero reveló que no pateó el penal porque no se sentía con confianza para definir en Alianza Lima. Además, afirmó que es toda su culpa por no asumir la responsabilidad necesaria.

"¿El penal? No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. Yo creo que la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste, pero lo asumo", afirmó.