Jugador de 2 de Mayo revela fuerte cruce con Paolo Guerrero antes del penal: "A Eryc Castillo..."

2 de Mayo logró empatarle a Alianza Lima en el partido de vuelta en Matute. El equipo local perdió la chance de adelantarse en el marcador tras penal fallado por Castillo.

Jasmin Huaman
Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo en Matute.
Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo en Matute. | Foto: Composición Líbero
En el primer tiempo se dio una jugada más que favorable para Alianza Lima ante 2 de Mayo. Aunque todos creían que Paolo Guerrero sería el que pateara el penal, finalmente fue Eryc Castillo quien lo hizo. Pocos días después del encuentro, se reveló que un jugador del equipo paraguayo intervino en la decisión del 'Depredador' frente a los doce pasos.

Paolo Guerrero tiene una carrera impecable en la que ha pateado importantes equipos. El capitán del equipo blanquiazul sorprendió al revelar que no se sentía con confianza para hacerlo frente a su hinchada. Si bien esto generó sorpresa entre los asistentes o televidentes, para Óscar Romero, no fue así.

Jugador de 2 de Mayo revela conversación con Paolo Guerrero

En la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, Paolo Guerrero siempre fue una de las referencias tanto en el partido de ida como el de vuelta. Su presencia en el duelo generó respeto ante los rivales, pero esto no fue suficiente al momento de tener la confianza de pararse frente al arco y empatar la serie para estar más cerca de la victoria en Matute.

Han pasado uno de días de la competición y el jugador de 2 de Mayo, Óscar Romero, no se guardó nada y habló sobre la conversación que tuvo con Paolo Guerrero antes de que se decida que Eryc Castillo patee el penal en el primer tiempo.

(Video: SomosVsSports)

"Desde que el árbitro comenzó a revisar el VAR, sabía que iban a cobrar penal y yo empecé a hablarle a Paolo Guerrero. Le decía que él no iba a patear. 'Si tú no vas a patear' le decía. Me dijo 'no, no, no' pero tenía una cara de mentiroso. Después le dijo a Eryc Castillo que patee", explicó durante la entrevista con VsSports.

Alianza Lima fue eliminado por 2 de Mayo en Matute y no se enfrentará a Sporting Cristal en busca de clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores. En equipo dirigido por Pablo Guede tendrá que enfocarse al 100% en la Liga 1 y no hay margen de error.

