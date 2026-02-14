- Hoy:
Jugó en Alianza Lima y ahora llena de elogios a jugadores de Universitario: "Muy rápidos"
Fue una de las figuras de Alianza Lima, pero ahora sorprende al no ocultar su admiración hacia los jugadores de Universitario de Deportes.
A pesar de tener su pasado como jugador de Alianza Lima y Sporting Cristal, este destacado jugador no la pensó dos veces al elogiar el trabajo de los jugadores de Universitario tras lo demostrado en la última fecha ante Cienciano. Los cremas sumaron tres puntos y siguen escalando posiciones en la tabla del Torneo Apertura. Nos referimos a Alejandro Hohberg.
PUEDES VER: Universitario sumará a tres jugadores para el partido ante Sporting Cristal: "Disponibles"
Cienciano no pudo sumar ningún punto en su visita al Monumental de Universitario y se fue con las manos vacías tras perder por 2-1. Al término del cotejo, Alejandro Hohberg aseguró sentirse molesto por no haber concretado el objetivo del equipo y además no dudó en hablar abiertamente sobre los puntos a favor del rival.
Hohberg elogió a los jugadores de Universitario
Alejandro Hohberg ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. Luego de enfrentarse a su exequipo, el argentino, nacionalizado uruguayo no dudó en referirse a la calidad de los jugadores del elenco crema.
"Sabemos que la 'U', si bien juega directo, por las bandas tiene jugadores muy rápidos y era jugar un poco los duelos ahí. Me parece que lo hicimos bien. La 'U' tiene sus armas también. Confiamos en que jugándole de igual a igual podíamos hacerles un buen partido como lo hicimos", expresó para L1 MAX.
(Video: L1 MAX)
Equipos peruanos en los que jugó Hohberg
La carrera de Alejandro Hohberg inició en Uruguay y luego llegó al fútbol peruano. El destacado jugador ha vestido la camiseta de importantes clubes, tales como Melgar, Universidad de San Martín, UCV, Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys y, ahora, Cienciano.
