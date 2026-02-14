Universitario sumará a tres jugadores para el partido ante Sporting Cristal: "Disponibles"

Ante la expectativa que hay por ver a Universitario nuevamente como campeón del fútbol peruano, el equipo de Javier Rabanal debe superar a los rivales directos en la lucha por el título. Uno de ellos es precisamente Sporting Cristal, que jugará como local en la próxima fecha en el Alberto Gallardo. En la previa de este duelo, se confirmó que la 'U' contará con el regreso de tres jugadores importantes.

El plantel de Universitario se ha mantenido en su mayoría, salvo las salidas de algunos jugadores, pero que ya se les encontró reemplazo. Tras haber superado a Cienciano, el equipo dirigido por Rabanal se alista para afrontar una nueva prueba ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura.

Universitario de Deportes sumará tres jugadores ante Sporting Cristal

El extenso plantel de Universitario permite que no se vea afectado el rendimiento de los jugadores y los resultados los sigan acompañando hasta ahora, al menos de local. Sin embargo, la ausencia de Edison Flores, José 'Tunche' Rivera y Anderson Santamaría ha preocupado a los hinchas, pero la buena noticia es que sí estarán disponibles para el enfrentamiento ante Sporting Cristal.

"Quiero una competencia y que los jugadores sepan que, si durante la semana tienen algún tipo de molestia, aquí no se le guarda el sitio a nadie. Hay un compañero que puede y va a entrar para intentar hacer un buen partido y pedir la titularidad", expresó. "Estimo que, para el próximo partido, si no tenemos ningún problema (porque los médicos me decían que no), deberíamos tener a todos los jugadores disponibles", agregó en conferencia de prensa.

(Video: Inka Digital TV)

¿Cuándo se juega Sporting Cristal vs Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Universitario se jugará el sábado 21 de febrero desde las 16:00 horas a través de la señal de L1 MAX en vivo y en directo. La 'U' llega de ganar a Cienciano en casa, mientras que Cristal perdió ante Melgar como locales.