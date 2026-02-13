Delantero dejó Universitario y se pronuncia tras llegar a club de Argentina: "Es todo nuevo"

Uno de los futbolistas que dejó de pertenecer a tienda crema es Diego Churín. El delantero llegó a Universitario de Deportes como el flamante '9' para la temporada 2025, pero estuvo lejos de cumplir con las expectativas de los hinchas, por lo que, la directiva decidió no renovarle contrato a fin de año y el atacante asumió un nuevo desafío en un club de Argentina.

Delantero dejó Universitario y se pronuncia tras llegar a club de Argentina

Precisamente, ya instalado nuevamente en su natal país, Churín concedió una entrevista para DSports en donde se le consultó por sus impresiones de regresar al fútbol gaucho luego de casi 13 años, y señaló que en particular le resulta extraño ya que ha tenido que pasar por grandes cambios.

Diego Churín se fue de Universitario y fichó por Sarmiento de Argentina

"Sí, más que una espina, vivir el fútbol argentino, tener la experiencia más allá de estar jugando en mi país, me siento un poco extranjero porque llegar acá, tener que conseguir casa, tener que conseguir auto. Mudarse de nuevo aunque es mi propia tierra, es todo nuevo", declaró el ariete de 36 años.

(Video: DSports)

En ese sentido, el delantero Diego Churín aclaró que una de sus razones para pegar la vuelta a Argentina se debió principalmente para compartir más tiempo con sus familiares y el deseo de querer asumir un nuevo reto en su carrera profesional.

"Bueno, muchos factores obviamente, ya hace más de 10 años que me fui de acá de Argentina, pasé por varios países y bueno, también el llamado de Sarmiento sedujo, estar cerca de la familia, de los seres queridos y también lo que era vivir el fútbol argentino", añadió el atacante internacional.

Diego Churín es figura en Sarmiento de Argentina

Es preciso señalar que, el delantero viene siendo uno de los referentes en el ataque de Sarmiento de la Liga Profesional 2026. Durante la temporada, ya registra 2 goles de 4 partidos, además es titular indiscutible en el once del elenco 'Verdolaga'.