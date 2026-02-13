Sergio Ibarra dio fuerte calificativo a la transmisión de José Carvallo: "Es un dolor de..."

Universitario de Deportes venció 2-1 a Cienciano en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Durante el encuentro, José Carvallo estaba a cargo de los comentarios de la transmisión. Sin embargo, a Sergio Ibarra no le gustó que el exjugador merengue fuera uno de los comentaristas y le dejó un fuerte comentario.

Sergio Ibarra dio rotundo calificativo a los comentarios de José Carvallo en el Universitario vs Cienciano

Ibarra utilizó sus redes sociales, en especial X, para expresar su molestia por los comentarios que Carvallo realizaba durante el partido entre Universitario y Cienciano por el Torneo de Apertura.

Para el ex goleador del equipo imperial es insoportable escuchar al ex arquero del equipo crema, catalogándolo como un dolor de cabeza extremo.

De esta forma, Sergio Ibarra demostró su enojo con José Carvallo, lo que llevó a que los hinchas que vieron su publicación comentaran e incluso se pusieran en su lugar.

Mientras que otros sí prefirieron defender al exarquero y campeón con Universitario, ya que, como dicen algunos, solo está cumpliendo su trabajo en el canal de L1MAX.

Universitario vs Cienciano: Resultado

Universitario de Deportes venció 2-1 a Cienciano con anotaciones de Álex Valera y Jairo Concha en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, celebrada en el Estadio Monumental de Ate.

Con este resultado, los merengues siguen firmes en su lucha por salir tetracampeón del fútbol peruano, ya que actualmente cuentan con 7 puntos que se dividen en 2 victorias y 1 valioso empate.