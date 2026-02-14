Sergio Ibarra y su tensa discusión con hincha de Universitario: "Tu equipo ni así vuelva a nacer"

Sergio Ibarra es uno de los futbolistas más queridos del fútbol peruano y a la vez de los que poco pelos en la lengua tiene a la hora de criticar. En este caso, y en medio del duelo entre Universitario de Deportes ante Cienciano, el goleador en el balompié nacional usó sus redes sociales para dar fuertes palabras en contra del cuadro merengue.

Sergio Ibarra dio fuerte comentario en contra de Universitario de Deportes

Ibarra utilizó su cuenta de X para comentar el partido de Universitario contra Cienciano en el Estadio Monumental, soltando un mensaje en contra del equipo merengue y a favor del club imperial en cada jugada o momento del encuentro.

En medio de esto, el también conocido como 'Checho' Ibarra soltó una frase en contra de José Carvallo, diciendo que escucharlo comentar el encuentro por L1MAX era un dolor de cabeza.

Por ello, un hincha del cuadro crema salió al frente para increparlo y decirle que peor era escucharlo en el noticiero de Latina, a lo que el ahora comunicador empezó a responder de forma tensa y en uno de estos dejó en claro que a Universitario siempre le marcaba gol y que nunca iba a poder ganar la Copa Sudamericana y luego la Recopa.

"¡A tu equipo (Universitario) siempre le marqué!", dijo en primera instancia. Luego mencionó: "La Recopa la gané, tu equipo (Universitario) ni así, vuelva a nacer, la va a ganar", finalizó.

Universitario venció 2 a 1 a Cienciano por Torneo Apertura

Universitario de Deportes logró una victoria ante Cienciano por 2 a 1 y se afianza en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta victoria lo sigue encaminando en su lucha por conseguir su tetracampeonato del fútbol peruano.