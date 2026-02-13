El 'blooper' de Williams Riveros que casi termina en gol de Cienciano ante Universitario

Es cierto que Williams Riveros llegó a Universitario e hizo historia, pero acumula una gran cantidad de jugadas que cuestionan su 'jerarquía' dentro del campo de juego. Hoy volvió a tener un nuevo episodio y casi ocasiona un gol de Cienciano. El paraguayo quería adelantar un defensa con el balón en los pies, le salió mal y al final el arquero lo terminó ayudando.

Video: L1 MAX

Si esta acción terminaba en gol, nuevamente iba a sufrir por una semana con todas las críticas que ha tenido en su contra. El defensa está en deuda con el club tras desaprobar en dos oportunidades su examen para obtener la nacionalidad peruana. Como consecuencia, dejó a Universitario sin la posibilidad de fichar a otro refuerzo extranjero.

Veremos como reacciona Javier Rabanal al trabajo del paraguayo, ya que cuenta Matías Di Benedetto pueda jugar podría quitarle el puesto. Por ahora Universitario celebrará la victoria ante Cienciano en el Monumental, para ya mañana empezar a pensar en su próximo partido ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura.

Contrato de Williams Riveros en la U

El defensa paraguayo tiene contrato con Universitario hasta fines de la temporada 2027. Querían que juegue como peruano desde el inicio de la temporada, pero tras desaprobar sus pruebas, el club tuvo que inscribirlo como futbolista extranjero. Riveros, al igual que varios jugadores antiguos, serán evaluados constantemente para ver si deben seguir en la U.

Universitario venció a Cienciano

El equipo de Javier Rabanal se hizo fuerte de local y derrotó al equipo cusqueño con un marcador de 2-1. Por Universitario anotaron Jairo Concha y Alex Valera. Por el lado de Cienciano, Alejandro Hohberg hizo efectiva la 'ley del ex'.