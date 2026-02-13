- Hoy:
¡Apareció el goleador! Alex Valera y la gran definición para el 2-0 de Universitario a Cienciano
En medio de las constantes llegadas a campo rival, Alex Valera apareció en el momento oportuno para sellar el 2-0 de Universitario ante Cienciano.
Universitario de Deportes encontró el gol de la calma gracias a Alex Valera. Cuando el partido solo tenía la ventaja mínima, el atacante de los cremas encontró un balón suelto en el área rival para anotar el 2-0 ante Cienciano del Cusco. Un marcador que valen tres puntos para el vigente tricampeón del fútbol peruano.
Gol de Alex Valera en Universitario vs Cienciano
Sobre los 62 minutos, Alex Valera encontró un despeje del balón en el área para poder ganarle a los defensas de Cienciano y sellar el 2-0 de los cremas. Un momento especial para el artillero de los 'merengues' que marca por tercera vez consecutiva en esta Liga 1 2026, lo que hace notar su relevancia dentro de la oncena principal.
Tres goles viene consiguiendo el '9' de Universitario de Deportes y los hizo ante ADT, Cusco FC y ahora Cienciano. Su nivel es para destacar y el hincha es el más alegre de ver que están siendo efectivos en este arranque de la temporada 2026.
¿Cómo quedó el partido de Universitario vs Cienciano?
El marcador final en el Estadio Monumental fue favorable para Universitario de Deportes con un resultado de 2-1 ante Cienciano. Los cremas se mantienen invictos en la Liga 1 2026 y con puntaje perfecto jugando en casa. Ahora, se concentrarán de cara al duelo ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.