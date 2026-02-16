Universitario empató 2-2 ante icónico club de Argentina en importante torneo internacional

Universitario de Deportes sigue demostrando que en todas sus categorías viene haciendo un gran trabajo, desde las divisiones menores hasta el equipo principal de la Liga 1. En esta ocasión, la división del 2016 logró empatar ante Newell's Old Boys de Argentina en el importante torneo internacional llamado Illinois Newell's Cup.

La categoría 2016 de Universitario empató 2-2 contra Newell's Old Boys de Argentina en la primera fecha del grupo A de la Illinois Newell's Cup que se está disputando en territorio argentino.

La cuenta oficial del elenco merengue resaltó esta importante igualdad con un mensaje positivo hacia sus divisiones menores: "Vamos por más, cremas", se puede leer en X (antes Twitter).

Universitario en la Illinois Newell's Cup 2026

Universitario de Deportes participará en el torneo de menores llamado la Illinois Newell's Cup con el firme objetivo de salir campeones en Argentina.

Este torneo internacional cuenta con diversos equipos de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Perú, siendo parte de él los siguientes clubes:

Grupo A

Newell's Old Boys

Universitario

Sportivo (A)

Jockey Club

Grupo B

Club Leones

Las Garzas

Club Toro

Tacuarembó

Próximos duelos de Universitario en la Illinois Newell's Cup 2026