Universitario empató 2-2 ante icónico club de Argentina en importante torneo internacional
Universitario de Deportes sorprendió y obtuvo un gran empate en un importante torneo internacional frente a un club argentino tradicional.
Universitario de Deportes sigue demostrando que en todas sus categorías viene haciendo un gran trabajo, desde las divisiones menores hasta el equipo principal de la Liga 1. En esta ocasión, la división del 2016 logró empatar ante Newell's Old Boys de Argentina en el importante torneo internacional llamado Illinois Newell's Cup.
Universitario de Deportes empató 2-2 ante Newell's Old Boys de Argentina por la Illinois Newell's Cup.
La categoría 2016 de Universitario empató 2-2 contra Newell's Old Boys de Argentina en la primera fecha del grupo A de la Illinois Newell's Cup que se está disputando en territorio argentino.
La cuenta oficial del elenco merengue resaltó esta importante igualdad con un mensaje positivo hacia sus divisiones menores: "Vamos por más, cremas", se puede leer en X (antes Twitter).
Video: Universitario de Deportes
Universitario en la Illinois Newell's Cup 2026
Universitario de Deportes participará en el torneo de menores llamado la Illinois Newell's Cup con el firme objetivo de salir campeones en Argentina.
Este torneo internacional cuenta con diversos equipos de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Perú, siendo parte de él los siguientes clubes:
Grupo A
- Newell's Old Boys
- Universitario
- Sportivo (A)
- Jockey Club
Grupo B
- Club Leones
- Las Garzas
- Club Toro
- Tacuarembó
Próximos duelos de Universitario en la Illinois Newell's Cup 2026
- Universitario 2-2 Newell's Old Boys | Lunes 16 de febrero
- Universitario - Sportivo (A) | Martes 17 de febrero
- Universitario - Jockey Club | Miércoles 18 de febrero
