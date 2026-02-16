Álex Valera y su polémica respuesta a hincha de Alianza Lima que lo calificó como "therian"

Álex Valera, jugador de Universitario de Deportes, decidió responder de forma tajante a un hincha de Alianza Lima llamado 'Walo' que lo catalogó como "therian", una moda de humanos que se sienten y piensan como su animal interior.

Álex Valera y su polémica respuesta a 'Walo', hincha de Alianza Lima, que lo calificó como "therian"

El delantero de Universitario, Valera, respondió con una polémica imagen a Álvaro Pletikosic, conocido en el mundo del internet como 'Walo', con una rotunda imagen en donde indica cómo es su cerebro.

Álex Valera y su fuerte respuesta a hincha de Alianza Lima llamado 'Walo'.

Esta publicación del delantero merengue tiene un antecedente, ya que en horas de la tarde del 16 de febrero, el hincha de Alianza Lima comparó a Alex Valera con un "therian", dejando entender que el fenómeno de moda inició en Perú cuando se vistió de León.

"Tenemos que pedirle disculpas al continente. Esa enfermedad rara de los “Therians” nació aquí. Mil disculpas Sudamérica", afirmó el fanático blanquiazul sobre el futbolista crema.

'Walo' afirmó que Álex Valera es un Therian.

¿Qué son los "therian"?

El término "therian" se refiere a toda persona que se identifica de forma personal, psicológica y espiritual con su animal favorito. Estas personas explican que se trata de una conexión interna que no es un juego, sino algo genuino que surge desde el alma, ya que se sienten atrapadas dentro de un cuerpo humano.

Therian identificado como zorro.

Hasta el momento han aparecido a través de los medios de comunicación distintas personas que se identifican como perros, gatos, zorros, aves e incluso reptiles.