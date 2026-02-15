0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1

Universitario inauguró cancha sintética en el Monumental: "Inversión cercana a 200 mil dólares"

Universitario de Deportes confirmó cancha sintética en el Estadio Monumental y sorprendió a sus hinchas. FIFA certificó el campo.

Francisco Esteves
Universitario estrenó campo sintético.
Universitario estrenó campo sintético. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Las buenas noticias siguen llegando a Universitario de Deportes en plena Liga 1 2026, ya que el club inauguró oficialmente una cancha sintética en el Estadio Monumental con el objetivo de seguir mejorando su nivel dentro del campo. Así lo confirmó el elenco estudiantil mediante una publicación en sus redes sociales, donde emocionó a todos sus hinchas.

Falleció campeón de la Liga 1.

PUEDES VER: Falleció campeón de la Liga 1 y su club se pronuncia: "Descansa en paz"

"Universitario de Deportes inauguró la renovada cancha sintética en la explanada norte del Estadio Monumental U. Se trata de una inversión cercana a US$200 mil, asegurando un campo con certificación FIFA y mejoras complementarias. Esta remodelación forma parte del proceso de recuperación y puesta en valor de nuestros activos estratégicos", indicó la 'U' en 'X'.

Con ello, Universitario planea seguir reforzando sus divisiones menores para que sigan saliendo jóvenes promesas del fútbol peruano. Sin embargo, no es la única noticia que el elenco merengue tiene para sus aficionados, ya que se vienen más remodelaciones dentro del Estadio Monumental para beneficio de todos los asistentes.

"Paralelamente, se vienen desarrollando mejoras en iluminación, baños, duchas, vestuarios, graderías e implementación de nuevas oficinas, elevando los estándares del complejo asegurando mejores condiciones para las escuelas y la comunidad comunidad crema", sentenció la 'U' mediante un comunicado en su página web.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1 2026?

Universitario de Deportes se ubica en la tercera casilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con 7 unidades. Los merengues ahora se preparan para enfrentarse a Sporting Cristal el próximo sábado 21 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao, y desde las 16.00 horas de Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima toma firme decisión sobre Pablo Guede tras malos resultados en Libertadores y Liga 1

  2. Guede tomó fuerte medida con Guerrero luego de críticas por no patear penal ante 2 de Mayo

  3. Partido de Alianza Lima dejó un nuevo futbolista lesionado: "6 a 8 semanas..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano