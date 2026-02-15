Universitario inauguró cancha sintética en el Monumental: "Inversión cercana a 200 mil dólares"

Las buenas noticias siguen llegando a Universitario de Deportes en plena Liga 1 2026, ya que el club inauguró oficialmente una cancha sintética en el Estadio Monumental con el objetivo de seguir mejorando su nivel dentro del campo. Así lo confirmó el elenco estudiantil mediante una publicación en sus redes sociales, donde emocionó a todos sus hinchas.

"Universitario de Deportes inauguró la renovada cancha sintética en la explanada norte del Estadio Monumental U. Se trata de una inversión cercana a US$200 mil, asegurando un campo con certificación FIFA y mejoras complementarias. Esta remodelación forma parte del proceso de recuperación y puesta en valor de nuestros activos estratégicos", indicó la 'U' en 'X'.

Con ello, Universitario planea seguir reforzando sus divisiones menores para que sigan saliendo jóvenes promesas del fútbol peruano. Sin embargo, no es la única noticia que el elenco merengue tiene para sus aficionados, ya que se vienen más remodelaciones dentro del Estadio Monumental para beneficio de todos los asistentes.

"Paralelamente, se vienen desarrollando mejoras en iluminación, baños, duchas, vestuarios, graderías e implementación de nuevas oficinas, elevando los estándares del complejo asegurando mejores condiciones para las escuelas y la comunidad comunidad crema", sentenció la 'U' mediante un comunicado en su página web.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1 2026?

Universitario de Deportes se ubica en la tercera casilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con 7 unidades. Los merengues ahora se preparan para enfrentarse a Sporting Cristal el próximo sábado 21 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao, y desde las 16.00 horas de Perú.