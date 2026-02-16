Sonó para reforzar a Universitario y ahora se convirtió en máximo goleador de campeón peruano

Universitario es uno de los equipos en el que todo futbolista quiere jugar, pero no siempre se concreta esta oportunidad. Precisamente un importante delantero estuvo cerca de ser uno de los fichajes del equipo crema y al final terminó en otro club campeón de fútbol peruano. Se trata de Bernardo Cuesta, quien ahora es el máximo goleador de Melgar. ¿A quién superó y con cuántas anotaciones?

¡Un día para recordar por siempre! El doblete de Bernardo Cuesta ante CD Moquegua no solamente le dio la victoria a Melgar, sino que también hizo que su nombre pase a la historia del club arequipeño. Con esas anotaciones, el argentino nacionalizado peruano se posicionó en la cima de la tabla de goleadores del 'Dominó'.

Bernardo Cuesta es el máximo goleador de Melgar.

Antes de Bernardo Cuesta, el máximo goleador de Melgar era Eduardo 'Patato' Márquez, quien pasó a la historia del club con 197 anotaciones. En este 2026, el jugador de 37 ha superado este récord y ya suma 198 goles para meterse en los libros del elenco arequipeño.

Títulos de Bernardo Cuesta con Melgar

Con sus anotaciones e importantes actuaciones, Bernardo Cuesta ha ayudado a Melgar a consagrarse en el fútbol peruano, con el que conquistó el Torneo Clausura del 2015, el Clausura del 2018 y también el Apertura del 2022. Ahora en este 2026, el equipo dirigido por Reynoso ha tenido un buen arranque y es uno de los serios candidatos en sumar más títulos a su palmarés.

La carrera de 'Berni' Cuesta inició en el Tiro Federal y luego dio el gran salto al F.B.C Melgar, pero también ha pasado por The Strongest, Junior de Colombia, Huachipato, Burira, United y Club Puebla.