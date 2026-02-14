Melgar vs Deportivo Moquegua EN VIVO: dónde ver, hora y pronóstico del partido por la Liga 1

Este domingo 15 de febrero, Melgar se enfrentará a Moquegua buscando consolidarse como uno de los líderes del Torneo Apertura. La realidad de ambos equipos es totalmente diferente, pero sin duda alguna nos espera un partido emocionante. El inicio de la fecha 3 dejó el triunfo de Universitario ante Cienciano y el elenco arequipeño tiene la oportunidad de conseguir el puntaje ideal para seguir alejándose del resto.

¿A qué hora juega Melgar vs Moquegua?

Revisa los horarios para que puedas disfrutar el partido entre Melgar vs Moquegua desde diferentes partes del mundo. Este duelo es parte de la tercera jornada de la Liga 1 de Perú.

México: 5.30 p.m.

Perú: 6.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Bolivia: 7.30p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Chile: 830 p.m.

España: 12.30 a.m. (del domingo 15)

¿Dónde ver Melgar vs Moquegua EN VIVO?

Podrás disfrutar del duelo entre Melgar vs Moquegua por la terca fecha de la Liga 1 Perú a través de la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de L1 MAX. También debes tener en cuenta que puedes sintonizar este canal mediante los operadores de Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.

Melgar vs Moquegua: pronósticos y cuánto paga

Debido a las posiciones que tienen en la tabla general, Melgar es favorito a ganar el partido, por lo que su victoria paga menos que una de Moquegua. A continuación, las cuotas de las casas de apuestas más conocidas.

Casa de apuesta Victoria de Melgar Empate Victoria de Moquegua betsson 1.19 5.95 14.50 Betano 1.25 6.40 15.00 bet365 1.20 5.75 17.00 1XBET 1.20 5.75 14.90 COOLBET 1.22 5.90 14.20 DoradoBet 1.20 6.50 15.00

Historial entre ambos

Debido a su historia en el fútbol peruano, Melgar y Moquegua solamente se han enfrentado una vez. El único encuentro que se registra entre ambos fue el 17 de enero por un amistoso de pretemporada donde Melgar se llevó la victoria por 2-0. Aunque es importante resaltar que ahora se verán la caras de manera oficial y por la Liga 1, lo que incrementa la expectativa y la importancia del cotejo para ambas partes.

Cómo llegan Melgar y Moquegua

Melgar llega al partido ante Moquegua con seis puntos en la tabla; es decir, solamente ha conseguido victorias desde el inicio del Torneo Apertura y en caso de ganar, sería uno de los líderes junto a UTC. El equipo arequipeño viene de conseguir tres importantes puntos ante Sporting Cristal y también contra Cienciano como local.

La realidad de Moquegua es completamente diferente y es que suman cero puntos en la tabla. Su debut en la Liga 1 fue ante Comerciantes Unidos donde perdieron por la mínima y luego no pudieron aprovechar su localía y UTC les ganó como visitante. La situación del club de Moquegua empieza a ser alarmante, pero una victoria ante Melgar podría que suban posiciones al final del día.