Andrés Mendoza dio fuerte comentario sobre el rendimiento de Gassama en Universitario: "Fuera..."

Sekou Gassama debutó oficialmente con Universitario de Deportes y Andrés 'Condor' Mendoza salió al frente para dar un fuerte comentario sobre su rendimiento ante Cienciano.

Luis Blancas
Universitario de Deportes sorprendió a todos los hinchas cremas al fichar a Sekou Gassama y en el duelo ante Cienciano por la fecha 3 hizo su debut oficial con la camiseta merengue. Tras ello, su rendimiento en el Estadio Monumental generó controversia y muchos hinchas opinaron. Entre ellos, el 'Cóndor' Mendoza, quien no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el delantero español-senegalés.

Andrés 'Condor' Mendoza utilizó su programa llamado 'Datazo' del medio 'Timbet Play' para expresar su disconformidad con el rendimiento de Gassama en Universitario durante el partido ante Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Para el exjugador de fútbol y ahora comunicador, el delantero con pasado en La Liga de España no ha tenido una buena presentación en el Estadio Monumental ante los hinchas merengues.

Además, el 'Condor' Mendoza afirmó que vio a Sekou Gassama con falta de fútbol y ritmo para disputar un partido oficial por la Liga 1. Sin embargo, le da la oportunidad de demostrar su capacidad en los siguientes partidos; de lo contrario, expresará puras críticas.

"Yo creo que ahí la 'U', no sé qué decir. Fuera de ritmo. En los demás extranjeros tiene un poquito más de fútbol. A Gassama le falta, ha estado parado 8 meses. No sé si le doy otro partido más. Si no me rinde el siguiente partido, ahí sí le voy con todo", recalcó.

Sekou Gassama debutó con Universitario ante Cienciano

Sekou Gassama ingresó a los 59 minutos del segundo tiempo en sustitución de Lisandro Alzugaray para enfrentar a Cienciano en la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

