Ex Universitario no se guardó nada y apuntó contra debut de Sekou Gassama: "Físicamente..."
Universitario de Deportes jugó ante Cienciano en el Monumental y la gran novedad, además de la victoria, fue el debut de Sekou Gassama con la camiseta crema.
Tras una larga espera y no poder verlo en la pretemporada de Universitario, los hinchas finalmente pudieron ver en acción a Sekou Gassama, quien se estrenó con el cuadro merengue y pudo demostrar su estilo de juego durante unos minutos en el segundo tiempo. Fue precisamente una de las exfiguras de la 'U' quien se pronunció respecto a lo mostrado por el delantero senegalés-español.
Universitario de Deportes jugó ante Cienciano y a pesar de que al final se le complicó tras un error de Romero, el tricampeón pudo sacar el resultado adelante y consiguió los tres puntos para seguir sumando en la tabla del Torneo Apertura. En medio de la victoria, también se siguió de cerca el rendimiento de Gassama.
Ex Universitario critica a Gassama en su debut en Universitario
A los 60 minutos del segundo tiempo, cuando Universitario todavía estaba ganando 1-0, Sekou Gassama ingresó en lugar de Alzugaray. A los dos minutos llegó la anotación de Álex Valera. El delantero senegalés-español tuvo el tiempo necesario para demostrar su calidad futbolística, pero no fue necesario ni para los hinchas ni tampoco para jugadores que vistieron los colores de Universitari.
"Todos queríamos ver hoy a Gassama, pero no fue el mejor estreno para él. Hoy sí le costó. No lo vi del todo bien físicamente. Esperemos que mejore en ese aspecto. Un estreno así, sin tener que salir a buscar el resultado, pasa desapercibido porque se ganó. Ahora, con una presentación así cuando estás obligado a ganar, seguramente sería mucho más criticado", señaló Cantoro en el programa de 'Desmarcados'.
(Video: Denganche)
Antes de su llegada a Universitario, Sekou Gassama pasó por clubes españoles, como el Real Valladolid, Racing de Santander, Almería, Valencia, entre otros. El nuevo delantero de la 'U' también sumó experiencia en Chipre y Argelia.
