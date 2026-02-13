Universitario sufre su primera baja sensible para enfrentar a Sporting Cristal por la Liga 1

Universitario viene ganándole cómodamente a Cienciano, pero no todo es alegría para los hinchas cremas. Muchos no estuvieron desde temprano en la transmisión y quizás algunos están en el estadio, por lo que no se enteraron de la gran 'primicia'. El equipo de Javier Rabanal sufrirá la baja de un tricampeón para su próximo partido ante Sporting Cristal.

El periodista Gustavo Peralta confirmó a través de L1MAX que el defensa Matías Di Benedetto está cerca de recibir su DNI para jugar la Liga 1 como peruano, pero este tiempo no será lo suficiente para que pueda jugar en el Alberto Gallardo. Por lo que se está confirmando la primera baja de Universitario para el partido ante Sporting Cristal, el argentino no podrá ser convocado.

Video: L1MAX

Veremos como Javier Rabanal va moviendo sus fichas, aunque ahora parece que está encontrando en Caín Fara, Williams Riveros y César Inga a su defensa ideal. El partido que será sumamente importante para ambos equipos, más para los locales que tendran la obligación de ganar o podrían ir sepultando sus aspiraciones en el Apertura.

¿Cuándo y a que hora se jugará el Cristal vs. Universitario?

Sporting Cristal enfrentará a Universitario por la fecha 4 del Torneo Apertura. El partido está programado para el sábado 21 de febrero a las 4:00 pm (hora peruana), se jugará en el estadio Alberto Gallardo después de varios años.