¿Regresa a la 'U'? Raúl Ruidíaz se luce junto a la camiseta de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes tiene el plantel cerrado para fichar jugadores extranjeros; sin embargo, tiene la posibilidad de traer futbolistas peruanos de cara a la temporada 2026 hasta el cierre de fichajes. En medio de esto, se filtró una foto de Raúl Ruidíaz junto a la camiseta merengue, generando sorpresas. ¿La 'Pulga' volverá a la escuadra de Ate? Te contamos los detalles.

¿Regresa? Se filtró foto de Raúl Ruidíaz junto a la camiseta de Universitario de Deportes

Para sorpresa de muchos hinchas merengues que aún desean ver a Ruidíaz jugando en Universitario en la Liga 1 y la Copa Libertadores, ver la imagen del delantero junto a la camiseta merengue fue un gran momento. Sin embargo, esto es solo una coincidencia dentro del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Resulta que el plantel de Atlético Grau, club al cual pertenece Raúl Ruidíaz, llegó a Lima para enfrentar el sábado 14 a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau y en medio de ello, un hincha de Universitario de Deportes se acercó al goleador para pedirle una foto.

Raúl Ruidíaz junto a hincha de Universitario de Deportes en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Jhaan Carlos.

Esta imagen resultó conmovedora para aquel hincha del cuadro crema que aún espera ver a la 'Pulga' vestido de crema de cara a las próximas temporadas; no obstante, para que esto se concrete, tendrían que reconciliarse entre el club y el jugador.

El problema entre Raúl Ruidíaz y Universitario

Universitario de Deportes terminaba de perder 4 a 0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2025, desde el Estadio Monumental de Ate. En medio de este resultado, Raúl Ruidíaz publicó un video cantando una canción que incluía la frase 'En cuatro', lo que generó inmediatamente que los hinchas y el propio club tomaran acciones en contra del delantero, ya que pensaron que se trataba de una burla hacia la institución que lo vio nacer en el fútbol. Más adelante, el goleador peruano salió a negar los hechos, aclarando que nunca tuvo la intención de burlarse y hasta el día de hoy no hay un motivo que una sus caminos.