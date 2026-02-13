Rainer Torres dio fuerte calificativo a futbolista de Universitario que vale 1 millón: "Es..."

Universitario de Deportes sigue con el firme objetivo de coronarse campeón del fútbol peruano en cuatro ocasiones y, por ello, prepara a sus delanteros para los próximos encuentros de la Liga 1 y la Copa Libertadores. En este contexto, Rainer Torres, exfigura del equipo merengue, se pronunció sobre Álex Valera, calificándolo duramente por no concretar las oportunidades de gol que se le presentan.

Rainer Torres dio rotundo calificativo a futbolista que firmó con Universitario hasta 2026

En la conversación con el programa 'Estudio Fútbol' de A Presión, Torres fue consultado sobre el presente de Valera en Universitario y cómo aporta en su club y en la selección peruana.

Para el también reconocido como Rainer 'Motorcito' Torres, Álex Valera es un futbolista de gran categoría para el fútbol peruano; sin embargo, no logra destacar lo suficiente para ser llevado nuevamente al extranjero, ya que anota solo 2 goles de cada 4 oportunidades.

Video: A Presión

"El hincha siempre espera más. Valera hace 2 y se falla 2, pero seamos sinceros, si hiciera 4 no estaría aquí ahora. Para lo que es él, es el mejor 9 que tiene Perú", comenzó diciendo.

Torres dejó en claro que él, a su edad y con sus condiciones, buscaría estar fuera de Perú para así aportar a la selección peruana en las próximas Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030.

"Yo sí diría que a su edad estaría afuera por la selección, ya que no tenemos un 9 real para las próximas Eliminatorias. Y con ese nivel no sé si nos va a ayudar", concluyó.

El valor de mercado de Álex Valera es 1 millón de euros

Desde su llegada a Universitario desde Deportivo Llacuabamba, Álex Valera ha logrado un gran cambio en su valor de mercado. Cuando en 2020 valía 100 mil dólares, ahora su pase está valorizado en 1 millón de euros, siendo uno de los futbolistas de la Liga 1 mejor categorizados.