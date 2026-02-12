Universitario vs. FC Cajamarca: fecha, hora y canal para ver el duelo entre Valera y Barcos

Universitario quiere seguir en su lucha por el tetracampeonato, para esto su misión en este Torneo Apertura será vencer a la mayor cantidad de rivales posibles. Ahora se confirmó el que será su tercer partido en el Estadio Monumental. El equipo crema se verá las caras con el FC Cajamarca de Hernán Barcos. Conoce cuál es la programación oficial para este partidazo.

Según la información del periodista Gustavo Peralta, el partido está programado para el primer día de marzo desde las 6:00 p.m. (hora peruana). El club 'merengue' buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos. Este partido marcará el reencuentro de los delanteros Alex Valera y Hernán Barcos. Sí, los mismos que tuvieron un duro cruce en el U vs Alianza Lima del año pasado.

Universitario vs FC Cajamarca | Vía Gustavo Peralta

Para los que no recuerdan, Universitario recibía a Alianza Lima en el Monumental cuando Hernán Barcos reaccionó de forma alterada ante algunas palabras que le habría dicho Alex Valera en el campo de juego. Esto molestó al ex Alianza Lima, a tal punto que tras el partido lo terminó delatando en vivo ante todos los medios. Lo crítico públicamente, pero luego pidió las disculpas del caso.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca?

Partido: Universitario de Deportes vs FC Cajamarca

Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora peruana)

Estadio: Monumental U Marathon

¿Qué canal transmitirá el Universitario vs FC Cajamarca?

El compromiso entre Universitario vs FC Cajamarca por la quinta fecha del Apertura contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.