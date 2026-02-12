Hermano de Hernán Barcos le dedica mensaje a Alianza Lima tras eliminación en Libertadores

Durante la eliminación de Alianza Lima, el nombre de Hernán Barcos ha sido uno de los más mencionados en las redes sociales. Miles de hinchas recordaron la campaña internacional del equipo donde el delantero argentino fue el héroe en varios partidos. Uno de los más recordados es su actuación en La Bombonera ante Boca Juniors y aquel gol de cabeza. Luego de confirmarse la eliminación del elenco blanquiazul, el hermano del 'Pirata' sorprendió con un llamativo mensaje.

Alianza Lima empató ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores y de esta manera se confirmó su eliminación del torneo internacional. El equipo de Pablo Guede no pudo igual ni mejorar la marca del año pasado y ahora se tendrán que enfocar únicamente en la Liga 1. Sin embargo, una de las grandes ausencias de aquella hazaña fue Hernán Barcos, quien se fue del club tras la decisión de la directiva de no renovarle el contrato.

Hermano de Hernán Barcos dio tajante mensaje tras eliminación de Alianza

Como si hiciera falta recordarlo, el hermano de Hernán Barcos reapareció en las redes sociales para hacer una publicación en referencia al histórico resultado que consiguió Alianza Lima en el estadio de Boca Juniors. "Recuerdos hermosos", acompañó en el post junto a una imagen de la típica celebración del 'Pirata'.

Hermano de Hernán Barcos se pronuncia tras eliminación de Alianza.

Aquel 25 de febrero de 2025, los hinchas aliancistas lo recuerdan con mucho cariño porque eliminaron a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores. El gol de Hernán Barcos desde un tiro de esquina pasó a la historia del club y la llave se definió por penales.

El post de Gabriel Barcos, hermano del 'Pirata' se dio al confirmarse la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo. No cabe duda que fue una clara referencia a la campaña de entrega que realizó uno de los jugadores más queridos por el hincha blanquiazul. Inmediatamente, la gente se pronunció en las redes sociales con mensajes de cariño a Hernán.

Actualmente, Hernán Barcos es jugador de FC Cajamarca luego de quedar libre de su vínculo con Alianza Lima a finales del 2025. En el momento de su salida, los hinchas mostraron su descontento al dejar salir a uno de los goleadores históricos que pasó por el club.