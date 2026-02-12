Jairo Vélez dio dura respuesta sobre por qué Paolo Guerrero no pateó el penal: "Ni me..."

Alianza Lima perdió con 2 de Mayo en el marcador global tras igualar 1-1 en Matute, y quedó eliminado sorpresivamente de la Copa Libertadores 2026. Durante el partido, los blanquiazules fallaron un penal por una pésima ejecución de Eryc Castillo, y Jairo Vélez respondió sin filtro cuando le preguntaron por qué Paolo Guerrero no tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima.

Como muchos saben, cuando pitaron mano dentro del área para los íntimos todos pensaron que el 'Depredador' sería quien lo patearía, ya que siempre lo hace en la Liga 1, pero para sorpresa de muchos el histórico goleador de la selección peruana decidió darle el balón a la 'Culebra'. El resultado de esta acción fue que el ecuatoriano terminó regalándole el esférico al portero rival.

Por ello, ahora a Jairo Vélez le preguntaron por qué Paolo Guerrero decidió darle el penal a Eryc Castillo en lugar de ejecutarlo él mismo, y el ex Universitario de Deportes respondió con su fuerte respuesta. "No ni idea, ni me acerqué yo. Yo me acerco después", indicó el volante de Alianza Lima, quien se mostró sumamente incómodo por la derrota ante 2 de Mayo y eliminación de la Copa Libertadores 2026.

Asimismo, el ecuatoriano nacionalizado peruano dejó algunas palabras sobre lo que fue el partido en el Estadio Alejandro Villanueva. "Estamos todos dolidos, es parte del fútbol. Nosotros seguimos con una idea. No hay palabras. Teníamos la confianza de poder revertir esto en casa", sentenció el campeón del fútbol peruano con la 'U' el año pasado.

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó el penal?

Según el mismo Paolo Guerrero, pensó que podía fallar el penal y por eso le cedió la responsabilidad a Eryc Castillo, aunque al final el resultado fue peor. "No me sentía con confianza para patear el penal y asumo la responsabilidad. La culpa es mía. Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza", señaló.