Fondo Aliancistas convocó a Junta General de Acreedores tras eliminación ante 2 de Mayo

Hay dudas en todo Alianza Lima luego de la humillante eliminación de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, un equipo paraguayo de menor nivel que pudo empatar 1-1 en Matute y avanzar gracias al marcador global de 2-1. Según informó el abogado Jorge Zúñiga, el Fondo Aliancistas ha convocado a una Junta General de Acreedores para definir el manejo de la institución blanquiazul. ¿Adiós Navarro?

Mediante un comunicado en redes sociales, la mencionada organización indicó lo siguiente: "Se cita a los acreedores del Club Alianza Lima a la reunión virtual de Junta de Acreedores, a realizarse en dos convocatorias sucesivas los días 23 y 26 de marzo del 2026 a las 10.00 horas". Asimismo, explica que únicamente podrán participar los acreedores que cuenten con créditos debidamente reconocidos por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, conforme con lo dispuesto por la Ley General del Sistema Concursal.

"La pedimos para marzo con la finalidad de evaluar a la actual Administración y darle tranquilidad al área deportiva para afrontar los partidos de la Copa Libertadores. No se lograron resultados y toca tomar decisiones en conjunto", agregó Jorge Zúñiga a través de su cuenta oficial de 'X', por lo que se espera vengan drásticas decisiones en Alianza Lima, que ahora tiene la obligación absoluta de salir campeón de la Liga 1 2026.

Alianza Lima no la pasa bien a nivel institucional ni deportivo.

¿Qué temas se tratarán en la Junta de Acreedores de Alianza Lima?

Según informó el mismo comunicado, estos serán los puntos a tocar:

Informe de gestión del ejercicio 2025 a cargo de la administración concursal.

Pronunciamiento de la Junta de Acreedores sobre el resultado de la gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal.

Propuestas de la Junta de Acreedores para el desarrollo institucional del Club Alianza Lima.

Otros asuntos de interés.

¿Qué es el Fondo Aliancistas del Perú?

El Fondo Aliancistas del Perú, anteriormente llamado Fondo Blanquiazul, es un grupo de inversión y principal formado en el 2019 por empresarios e hinchas con el objetivo de pagar la deuda del club. Actualmente es el principal acreedor de Alianza Lima y durante su estadía ha obtenido el bicampeonato de la Liga 1 en el 2021 y 2022.