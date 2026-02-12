Los llamativos precios de entradas para el partido Alianza Atlético vs Alianza Lima

El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético se jugará como parte de la fecha 3 del Torneo Apertura y a pocas horas de disfrutar de este cotejo, se confirmó el precio de las entradas. El duelo se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo que tiene una capacidad para albergar a más de 20 mil personas.

Una nueva prueba para Alianza Lima en el torneo local luego del tropiezo que tuvieron en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Ahora el elenco de Pablo Guede tendrá que enfocarse de lleno a la Liga 1, por lo que el hincha no aceptará errores. En su segunda visita, tras la victoria contra Sport Huancayo, el equipo blanquiazul buscará su tercera victoria seguida y mantenerse entre los primeros lugares.

Precio de entradas del Alianza Atlético vs Alianza Lima

Para el enfrentamiento entre Alianza Atlético ante Alianza Lima, el equipo local buscará conseguir los tres puntos. Recordemos que el elenco trujillano viene de ganar la primera fecha ante Cusco FC y luego perdió ante Los Chankas. En tanto, los blanquiazules vienen golpeados tras quedar eliminados de la Copa Libertadores 2026. Las entradas están a la venta en la página web de Teleticket.

Butaca Norte: 164 soles

Butaca Sur: 164 soles

Occidente Norte: 131 soles

Occidente Sur: 131 soles

Oriente: 88 soles

Sur: 66 soles

Norte: 66 soles

Alianza Lima jugará en Trujillo.

Alianza Atlético vs Alianza Lima: fecha, hora y canal

El duelo entre Alianza Atlético y Alianza Lima se podrá ver a través de la señal de L1 MAX EN VIVO y EN DIRECTO. El encuentro se juega este sábado 14 de febrero a las 20:00 horas. Mientras que los blanquiazules marchan en la tercera posición con puntaje ideal, Alianza Atlético se ubica en el puesto 8 con 3 puntos.

Historial de enfrentamientos