0
EN VIVO
Universitario vs Cienciano por la Liga 1

¡Lo dejaron patear! Gol espectacular de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario contra Cienciano

A poco de terminar la primera parte, Universitario encontró el 1-0 ante Cienciano gracias al remate de larga distancia de Jairo Concha. Euforia total en el Monumental.

Diego Medina
Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario ante Cienciano.
Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario ante Cienciano. | Foto: L1 MAX
COMPARTIR

Sobre los minutos finales del primer tiempo entre Universitario vs Cienciano, Jairo Concha se puso la capa de héroe para apaciguar la ansiedad de los hinchas y sellar el 1-0 en el Estadio Monumental. Los cremas sacan ventaja y siguen firmes en el gran objetivo del tetracampeonato.

Se fue de Universitario de forma sorpresiva y ahora mítico club lo luce como su brillante fichaje tras lograr primera victoria

PUEDES VER: Dejó Universitario y ahora mítico club lo luce como su refuerzo tras lograr victoria

Gol de Jairo Concha en Universitario vs Cienciano

Todo se dio sobre los 34 minutos, en el que Jairo Concha apareció puntualmente para evitar el ataque de Cienciano. En el trayecto de recuperación de balón, dejaron solo al mediocampista desde fuera del área, quien no dudó en pedir el esférico y permitir que remate para dar el grito de gol.

(VIDEO: L1 MAX)

El remate presuntamente se desvió en un defensor, pero lo cierto es que valió para que celebre el 1-0 parcial de la 'U' ante Cienciano, el cual lo mantiene entre los primeros lugares del Torneo Apertura 2026. Recordemos, que los cremas siguen invictos en esta temporada, pero registran un empate ante Cusco FC.

Tras la anotación de Jairo Concha, se tuvo que vivir cierta tensión dentro del gramado del Monumental, ya que el VAR comenzó a revisar una posible falta de Universitario en la acción del gol. Sin embargo, pese a los reclamos de los jugadores de Cienciano, el árbitro principal dio la orden de gol válido y se mantuvo la ventaja mínima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Seleccionado peruano se despide de Universitario con emotivo mensaje: "Muchas gracias"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano