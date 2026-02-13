¡Lo dejaron patear! Gol espectacular de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario contra Cienciano

Sobre los minutos finales del primer tiempo entre Universitario vs Cienciano, Jairo Concha se puso la capa de héroe para apaciguar la ansiedad de los hinchas y sellar el 1-0 en el Estadio Monumental. Los cremas sacan ventaja y siguen firmes en el gran objetivo del tetracampeonato.

Gol de Jairo Concha en Universitario vs Cienciano

Todo se dio sobre los 34 minutos, en el que Jairo Concha apareció puntualmente para evitar el ataque de Cienciano. En el trayecto de recuperación de balón, dejaron solo al mediocampista desde fuera del área, quien no dudó en pedir el esférico y permitir que remate para dar el grito de gol.

(VIDEO: L1 MAX)

El remate presuntamente se desvió en un defensor, pero lo cierto es que valió para que celebre el 1-0 parcial de la 'U' ante Cienciano, el cual lo mantiene entre los primeros lugares del Torneo Apertura 2026. Recordemos, que los cremas siguen invictos en esta temporada, pero registran un empate ante Cusco FC.

Tras la anotación de Jairo Concha, se tuvo que vivir cierta tensión dentro del gramado del Monumental, ya que el VAR comenzó a revisar una posible falta de Universitario en la acción del gol. Sin embargo, pese a los reclamos de los jugadores de Cienciano, el árbitro principal dio la orden de gol válido y se mantuvo la ventaja mínima.