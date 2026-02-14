Sekou Gassama impacta con firme confesión tras cuestionado debut con Universitario: "Me sentí..."

Universitario venció por 2-1 a Cienciano en el Estadio Monumental por el duelo correspondiente por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, los cremas han sido señalados por pasar apuros en el campo y uno de los jugadores que más críticas recibió fue Sekou Gassama. El senegalés tuvo su debut, pero su estado físico fue cuestionado por los hinchas y sorprendió con una firme confesión.

Sekou Gassama impacta con firme confesión tras cuestionado debut con Universitario

Luego del final del partido en el Estadio Monumental y tras haber disputado poco más de 30 minutos en campo, Sekou Gassama recibió algunas críticas de los hinchas tras verse fuera de forma sobre los minutos finales, demostrando que aún no está apto para ser titular. Incluso, terminó fallando una clara ocasión de gol, mandando el balón a las nubes.

Por ello, fue uno de los jugadores más buscados en la zona mixta y, durante un dialogo con el 'L1 Radio', el delantero senegalés sorprendió a más de uno al señalar que sintió un gran cansancio sobre el final de la victoria de Universitario. Según indicó, esto se debe a que no ha tenido minutos hace bastante tiempo.

Video: L1 Radio

"Contento por la victoria y agradecer a la afición por la bienvenida que me han dado. Me sentí un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba, pero poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamiento, espero seguir creciendo y mejorando", mencionó.

Del mismo modo, ante la consulta de si siente presión por marcar goles con la 'U', Gassama indicó que siempre se le exigirá goles a los delanteros, incluyéndolo. No obstante, remarcó que lo más importante siempre será el bien del equipo.

"Al delantero siempre se le exige goles, tienen esa pequeña presión, pero lo importante es el equipo. Los delanteros como Valera, el Tunche, Lizandro, Héctor y yo podamos ayudar con goles", señaló el senegalés.

Sekou Gassama se emocionó por jugar en el Monumental

Por otro lado, el atacante de 30 años no dudó en elogiar al gran ambiente que se vive en el Estadio Monumental, especialmente por la ovación que recibió en su entrada al campo. En esa línea, Sekou Gassama prometió a la hinchada que buscará mejorar para darles alegrías en esta temporada.

"La verdad que estoy agradecido con la gente por la calidez que me ha dado, al final te da un 'shoot' de motivación. Espero demostrar en el campo y seguir mejorando. Entré en un momento donde había mucho ida y vuelta, es verdad que me sentí un poco casado sobre el final. Se ve que hay calidad e intensidad en el fútbol peruano y espero adaptarme", recalcó.