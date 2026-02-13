0
Table de posiciones de la Liga 1

¡No llegó el gol! Sekou Gassama debutó con Universitario y en su primera acción mandó el balón a las nubes

El delantero senegalés hizo su debut con camiseta de Universitario, pero no pudo anotar y desperdició una clara ocasión de gol en el partido ante Cienciano.

Fabian Vega
Sekou Gassama hizo su debut oficial con Universitario
Sekou Gassama hizo su debut oficial con Universitario
Tras una larga espera, finalmente Sekou Gassama hizo su debut con la camiseta de Universitario y que mejor manera que hacerlo en el estadio Monumental. El delantero senegáles ingresó en el segundo tiempo para ser parte del triunfo por 2-1 ante Cienciano. A pesar de que tuvo opciones para marcar su primer gol, no resolvió como esperaba.

Williams Riveros volvió a equivocarse en la defensa

PUEDES VER: El 'blooper' de Williams Riveros que casi termina en gol de Cienciano ante Universitario

En una jugada que inició José Carabalí por la banda izquierda y que terminó en centro al área, Sekou Gassama no definió de la mejor manera y terminó mandando el balón a las nubes. Por esta acción está recibiendo muchas críticas, pues esperan que realmente haya sido una mala fortuna y si sea bueno como lo viene diciendo la directiva.

Video: L1MAX

El delantero llega tras varios meses de para y apenas estuvo en algunos días de la pretemporada, él reconoció sentirse un poco cansado tras el final del partido ante Cienciano. Parece que ahora mismo no está al 100%, le falta ritmo, pero seguirá trabajando para darle alegrías a Universitario en esta temporada. Él sabe que están peleando por el tetracampeonato.

¿Gassama será titular?

Javier Rabanal sacará sus conclusiones tras verlo jugar en este partido, de todas formas no se descarta que pueda llegar a ser titular en las próximas fechas con tal de que pueda ganar ritmo. Dada las circunstancias, lo más probable es que en el partido de Universitario vs Sporting Cristal sea suplente.

