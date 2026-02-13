Diego Penny le da firme consejo a Diego Romero tras blooper con Universitario: "Debió..."

En plena transmisión en vivo, se pudo ver la reacción de Diego Penny al blooper del portero de Universitario, Diego Romero. El exguardameta no desaprovechó la oportunidad para indicar en vivo un consejo al futbolista de 24 años que viene siendo titular con la escuadra 'merengue'.

Diego Penny se pronuncia ante blooper de Diego Romero

Durante el programa "Al Ángulo", el panel de conductores se encontraba dialogando mientras sintonizaba el duelo entre Universitario vs Cienciano. Sin embargo, se produjo el blooper de Diego Romero que dejó anonadados a todos los presentes. Ante esta situación, Diego Penny tomó la palabra para aconsejar al golero crema.

En primera instancia, indicó que debe botar el balón al tiro de esquina cuando llegan esas pelotas complicadas. La mejor opción era poner los puños y despejar el esférico, pero revela que cuando uno está en el Estadio Monumental las luces pueden afectar de cierta manera la visión del juego áereo.

"Ahí hay que sacarla al córner. Esas pelotas cuando vienen hacia el arco hay que meterle un puñito y se acabó. Pierde la noción de la pelota creo yo. No ayuda mucho las luces del Monumental, cuando vienen complicadas hay que sacarlas al córner", manifestó Diego Penny.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Universitario venció a Cienciano

Pese a este blooper, Universitario logró su gran objetivo de los tres puntos ante Cienciano en esta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Pese a que el gol de la visita complicó el cierre del cotejo, este hecho buscarán dejarlo atrás para que Diego Romero se mantenga sólido bajo los tres palos.