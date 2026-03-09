Benincasa, ex Universitario, dio rotundo calificativo al duelo contra Alianza: "Es un..."

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Deportivo Garcilaso en la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Previo a este encuentro, Horacio Benincasa, futbolista del cuadro del Cusco y exjugador de Universitario, salió al frente para dar un firme calificativo a este próximo duelo.

En conversación con distintos medios peruanos, Benincasa fue consultado sobre diversos temas que abarcan al Garcilaso de cara al 2026.

Una de las preguntas que le hicieron al defensor de 31 años es sobre cómo tomará el próximo duelo que sostendrá ante la escuadra blanquiazul en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con su club.

Para Horacio Benincasa, exjugador de Universitario, enfrentar a Alianza Lima es un encuentro muy difícil y sobre todo hermoso por todo lo que lo rodea. Asimismo, declaró que Deportivo Garcilaso tiene que tomar este partido como una motivación para levantarse de los malos resultados en la presente Liga 1.

“Contra Alianza Lima es un lindo partido para levantar esto. Como les dije a mis compañeros, no hay tiempo para lamentarnos, no hay nada de tiempo. Tenemos que ya pensar en Alianza Lima y ver cómo solucionar todo esto”, afirmó.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

Deportivo Garcilaso recibirá a Alianza Lima el próximo sábado 14 de marzo desde las 18:00 p.m. (hora Perú) por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro íntimo buscará una victoria desde una plaza complicada como Cusco, mientras que la escuadra local busca salir de los últimos lugares.