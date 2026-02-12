¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano y dónde ver EN VIVO partido por la Liga 1?

Se reanuda la Liga 1 este fin de semana y uno de los partidos estelares será Universitario vs Cienciano, correspondiente por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Los cremas buscan sumar un nuevo triunfo en el Estadio Monumental este viernes 13 de febrero y seguir en la pelea por el liderato. Revisa los horarios y canales para este compromiso.

¿Cuándo juega Universitario vs Cienciano por Liga 1?

El partido entre Universitario vs Cienciano se desarrollará este viernes 13 de febrero y será válido por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso se desarrollará en el Estadio Monumental de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido entre Universitario vs Cienciano para los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10:30 p.m.

México y Centroamérica: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:30 p.m.

España: 3:30 a.m. (del sábado)

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano EN VIVO?

El compromiso entre Universitario vs Cienciano por la tercera fecha del Apertura contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿Cómo ver partido Universitario vs Cienciano ONLINE?

Si deseas ver el partido de Universitario vs Cienciano EN VIVO ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming, que poseen la señal de L1 MAX, tales como L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones. Cabe señalar que deberás tener un cuenta pagada para usar estos servicios.

Antesala del partido Universitario vs Cienciano por Liga 1

Universitario de Deportes llega a este partido con el objetivo de poder sumar de a tres en casa y seguir demostrando que son imbatibles en el Estadio Monumental. Los cremas siguen invictos en la Liga 1, pero en la última fecha cedieron un empate ante Cusco FC con polémica.

Universitario quedó listo para enfrentar a Cienciano en el Monumental.

El equipo del DT Javier Rabanal tendrá que demostrar que son los favoritos para este encuentro desde el primer minuto y contarán con el regreso de una de sus grandes figuras: Andy Polo; aunque llegarán con algunas ausencias por lesión. Asimismo, Álex Valera es inamovible en la delantera titular.

Por su parte, Cienciano estará motivado para este partido considerando que le propinaron una contundente goleada por 6-1 a Juan Pablo II en la última fecha. El 'Papá' buscará sumar su segunda victoria consecutiva apoyado en los goles de su máximo artillero Carlos Garcés y su acompañante Neri Bandieira.

Cienciano busca sumar su segunda victoria en el torneo ante Universitario.

Universitario vs Cienciano: últimos enfrentamientos