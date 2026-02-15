Álvaro Barco reveló por qué Universitario no fichó a mundialista con Portugal: "Tema económico"

Universitario de Deportes realizó varios movimientos en el mercado de fichajes al traer a 5 jugadores extranjeros para competir en la Liga 1 de la temporada 2026. No obstante, se reveló que William Carvalho, quien fue mundialista con Portugal, estuvo a punto de unirse al equipo merengue. Sin embargo, meses más tarde, el director deportivo, Álvaro Barco, explicó por qué no se concretó su fichaje.

Álvaro Barco reveló por qué Universitario de Deportes no fichó a mundialista con la selección de Portugal

En la conversación con el programa 'Trinchera Crema', Barco fue consultado sobre el frustrado fichaje del exfutbolista de la selección portuguesa, Carvalho, por Universitario para la temporada 2026.

En respuesta, el director deportivo merengue reveló que el mundialista con Portugal sí fue ofrecido al conjunto de Ate; sin embargo, hubo muchas complicaciones para su llegada a la Liga 1.

Álvaro Barco, director deportivo, manifestó que esperar la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, y el tema económico, fueron los dos grandes motivos por los cuales William Carvalho no llegó a Universitario de Deportes.

Álvaro Barco reveló por qué Universitario de Deportes no fichó a William Carvalho, mundialista con Portugal

"Sí lo ofrecieron al club, pero el cupo de extranjeros estaba complicado por lo que venía pasando, ya que estábamos esperando a que se nacionalicen los dos (Williams Riveros y Matías Di Benedetto), pero es verdad que el tema económico también era muy complicado", afirmó.

"Ya la plantilla estaba ciertamente cerrada. Siempre digo que, cuando se trata de un jugador sumamente distinto, siempre las puertas están abiertas, pero tiene que ir acorde a un tema económico", continuó.

"En ese sentido, no soy partícipe de hacer propuestas económicas que tengan recursos variables y estén condicionados. Creo que debemos ser serios en ese aspecto. Aunque siempre existe alguna apuesta y cierto riesgo, tampoco vamos a ir hipotecando al club", concluyó.

William Carvalho jugó el Mundial con la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo

William Carvalho debutó con la selección de Portugal en 2013 y desde entonces fue llamado habitualmente. El futbolista ha logrado jugar junto a Cristiano Ronaldo en 3 Copas del Mundo: las de 2014, 2018 y 2022. En la actualidad, ya no forma parte del combinado portugués, pero durante su paso logró ganar la UEFA Nations League.