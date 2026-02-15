Atacante extranjero se fue de Universitario y ahora señala: "Toca ir de la mejor manera a Matute"

Alianza Lima ya dejó atrás el amargo empate sin goles ante Alianza Atlético por la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y piensa en el próximo desafío ante Sport Boys, elenco que viene de superar 1-0 a Atlético Grau de Ángel Comizzo en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Precisamente, finalizado el compromiso en el primer puerto, el atacante uruguayo nacionalizado peruano Luis Urruti habló con los medios sobre el choque contra los blanquiazules, a lo que no dudó en responder que el objetivo será hacer un buen partido ante un duro rival, exigido de lograr la victoria en condición de local.

Luis Urruti fue el héroe en el triunfo de Sport Boys ante Atlético Grau

"Ahora toca ir de la mejor manera a Matute", señaló el 'Tito'. En esa misma línea, el futbolista de 33 años aseguró sentirse muy contento por la victoria, sobretodo luego de la polémica derrota que consiguieron en la segunda jornada ante ADT.

"Estamos felices, primero por los tres puntos. Es importante para mí convertir; necesitábamos un triunfo. Veníamos haciendo buenos partidos, encuentros injustos como el de Tarma. Por suerte la vida da vueltas y hoy pudimos lograr los tres puntos", explicó.

(Video: Entre Bolas)

Finalmente, Luis Urruti se dirigió a los fanáticos de la 'Misilera' y les pidió que no dejen de mostrarles todo su apoyo para alcanzar los objetivos esta temporada. "A los hinchas hay que tratar de darles alegrías; siempre nos acompañan tanto en el Callao como afuera. Decirles que nosotros vamos a dar lo mejor en todos los partidos", sentenció.

Próximo partido de Sport Boys:

Según la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, el cotejo entre Alianza Lima vs Sport Boys correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 se disputará el próximo viernes 20 de febrero a las 20:00 horas locales en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.