Leao Butrón se refirió a Alejandro Duarte con sorprendente calificativo: "Técnicamente..."

A pesar de que la temporada apenas acaba de empezar, Alejandro Duarte tuvo que convertirse en el primer arquero de Alianza Lima tras la lesión de Guillermo Viscarra. El ex Sporting Cristal fue duramente criticado tras cometer un insólito penal que terminó dejando al equipo blanquiazul fuera de la Copa Libertadores. Leao Butrón, histórico jugador que pasó por el equipo Íntimo, no dudó en referirse a las actuaciones del guardameta.

Alejandro Duarte es uno de los fichajes que llegó a Alianza Lima este año y su debut se dio antes de lo esperado. El arquero fue titular ante 2 de Mayo y cuando la serie estaba empatada, cometió una falta al rival que terminó en gol. Debido a ello, su actuación recibió todo tipo de críticas, pero ahora, Leao Butrón ha salido en defensa de su colega.

Leao Butrón defiende a Alejandro Duarte, arquero de Alianza Lima

Uno de los futbolistas históricos que pasó por Alianza Lima es Leao Butrón, quien supo ser campeón con el equipo de La Victoria. A pesar de que está retirado, no deja de estar vinculado al mundo blanquiazul. Durante una entrevista con el programa de 'Modo fútbol', el exguardameta se refirió al rendimiento de Duarte.

"Para mí ha sido muy bueno, algunos se centran en la jugada de penal, pudo haber sido penal o no. Muy buen desempeño. Técnicamente es el mejor arquero peruano en este momento, ojo, técnicamente", sostuvo Leao Butrón.

Leao Butrón no solamente jugó por Alianza Lima en el fútbol peruano, también supo vestir las camisetas de Sporting Cristal, Alianza Atlético, Universidad San Martín y Melgar. La carrera del destacado arquero nacional se retiró en el 2021 y en su anuncio oficial dejó en claro que quería ser recordado defendiendo los colores del club victoriano.