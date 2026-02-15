Partido entre Alianza Lima vs Sport Boys puede ser la salvación de Pablo Guede: conoce las razones

Las críticas hacia Pablo Guede siguen incrementando y más aún luego del empate obtenido ante Alianza Atlético en Trujillo. Los hinchas exigen una victoria contundente ante Sport Boys y de esta manera mantenerse en la lucha por el título nacional a varias fechas de disputarse. Es importante tener en cuenta una estadística que jugaría a favor del entrenador argentino.

A Alianza Lima solamente le sirve una victoria ante Sport Boys. El elenco íntimo no debe permitirse dejar pasar puntos en casa si su objetivo es salir campeón. Una vez más, el planteamiento de Pablo Guede será puesto a prueba, pero sabe de la importancia de este duelo, por lo que se espera que ponga en la cancha a los mejores del plantel.

La estadística ante Sport Boys que podría salvar a Pablo Guede

Alianza Lima llega al partido ante Sport Boys con 7 puntos, mientras que los 'rosados' suman 4 unidades en la tabla. Sin embargo, todo podía terminar a favor de los blanquiazules si tomamos en cuenta los últimos cinco encuentros que se jugaron entre ambos. Los Ínitmos tienen cuatro victorias en los partidos recientes que jugaron, incluso como visitantes.

Alianza Lima (3) - Sport Boys (1)

Sport Boys (0) - Alianza Lima (1)

Sport Boys (0) - Alianza Lima (3)

Alianza Lima (3) - Sport Boys (0)

Sport Boys (1) - Alianza Lima (0)

Esto refleja que la última vez que Sport Boys le ganó a Alianza Lima fue en el 2023 por la mínima diferencia. Este 2026, la realidad de ambos equipos es diferente, por lo que podría darse un partido de ida y vuelta sabiendo que la victoria los acerca a los primeros lugares.

Precio de entradas para el Alianza Lima vs Sport Boys

Ya están a la venta las entradas para el partido entre Alianza Lima ante Sport Boys que se jugará el 20 de febrero. Los boletos se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus.